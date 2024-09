Google maakt AOSP-broncode Android 15 openbaar

Google heeft in het kader van het Android Open Source Project (AOSP) de architectuur en broncode van Android 15 vrijgegeven. Deze laatste versie van het mobiele OS beschikt weer over een hele reeks functionele updates, updates voor apps en privacy- en securitymaatregelen.

Met het AOSP van Google voor Android kunnen ontwikkelaars, maar bijvoorbeeld ook OEM’s, eigen versies of updates van het mobiele besturingssysteem maken. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat devices de juiste voorwaarden hebben om het Android-ecosysteem gezond in stand te houden.

Het nu ‘uitgebrachte’ Android 15, volgens de begeleidende opmerkingen bij de broncode, beschikt over een reeks aan nieuwe features die smartphones die draaien op dit mobiele OS meer mogelijkheden geven.

Nieuwe features zijn onder meer een betere weergave van tekst, bijvoorbeeld voor karaktertalen als het Chinees, Japans en Koreaans. Ook is er ondersteuning voor Braille-schermen om Android toegankelijker te maken.

Verder zijn de mogelijkheden verbeterd om de helderheid aan te passen, is het makkelijker om voor verschillende omgevingen het audiovolume te wijzigen, presteert de camera beter bij slechtere lichtomstandigheden, zijn er meer opties om de sterkte van de cameraflits aan te passen en is er nu ondersteuning voor kleine coverschermen op opvouwbare devices. Ook de ‘Do not disturb’-modus biedt meer opties.

Functionaliteit voor apps

Er zijn met name veel verbeteringen doorgevoerd om de functionaliteit van apps te verbeteren. Bijvoorbeeld betere apps voor het maken van muziek met meer connectiviteit tussen virtuele instrumenten, de mogelijkheid favoriete apps te bewaren voor de ‘split screen’’ view-modus, het vastzetten van de taskbar om op grote schermen makkelijker tussen apps te switchen en makkelijkere tap-to-pay-opties voor NFC-apps.

Daarnaast zijn in deze categorie verbeteringen doorgevoerd als een app-archiveringsoptie waarbij gebruikersdata wordt behouden om ruimte te maken op een device. Daarnaast zijn er veranderingen in hoe apps op de achtergrond draaien voor beter batterijbeheer en betere prestaties. Ook is er een ‘private space’-optie om gevoelige apps verborgen te houden.

Privacy en security

Voor meer privacy en security biedt Android 15 nu opties als een makkelijk inlogproces met passkeys, de mogelijkheid voor apps om te ontdekken of screen recording plaatsvindt en extra beveiliging tegen het openen van niet-toegestane apps.

Uitroltraject

Android 15 wordt in de komende weken eerst uitgerold naar de eigen Pixel-smartphones van de techgigant. De komende maanden krijgen ook geselecteerde smartphones, waarschijnlijk de high-endmodellen van Samsung, Honor, IQOO, Lenovo, Motorola, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo en Xiaomi de upgrade naar de nieuwe Android-versie.

Lees ook: Google stopt meer security- en privacyeigenschappen in Android 15