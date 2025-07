Ontwikkelaars frusteren zich over AI-gegenereerde code

76 procent van de ontwikkelaars maakt geen gebruik van vibe coding, waarbij volledige stukken code automatisch door AI worden gegenereerd zonder menselijke tussenkomst. Dat heeft ook een keerzijde.

Het percentage hierboven blijkt uit de Stack Overflow Developer Survey 2025, waarvoor ruim 49.000 ontwikkelaars uit 166 landen werden ondervraagd. De cijfers tonen aan dat hoewel AI-tools breed worden ingezet in de softwarepraktijk, het vertrouwen in deze technologie achterblijft.

Volgens de enquête gebruikt 78,5 procent van de ontwikkelaars AI-tools minstens af en toe. Slechts 5,3 procent is nog niet begonnen, maar is dit wel van plan. Toch vertrouwt slechts 3,1 procent van de respondenten de uitkomsten van AI zonder voorbehoud. Bij ervaren ontwikkelaars zakt dat vertrouwen zelfs naar 2,5 procent, terwijl beginnende programmeurs met 6,1 procent iets positiever zijn, al blijft ook dat vertrouwen beperkt.

AI-oplossing net niet goed genoeg

De terughoudendheid heeft alles te maken met de kwaliteit van de gegenereerde output. Maar liefst 66 procent van de respondenten gaf aan dat AI vaak oplossingen aandraagt die bijna goed zijn, maar dus niet zonder aanpassing bruikbaar. Voor 16 procent is het onduidelijk hoe of waarom AI-code werkt. Daarnaast zegt 45 procent dat het debuggen van AI-code meer tijd kost dan werken met handmatig geschreven code.

Complexe taken vormen een duidelijk zwak punt voor AI. Veertig procent vindt dat AI slecht of zeer slecht presteert bij ingewikkelde opdrachten. Slechts 4,4 procent vindt dat AI dit soort uitdagingen zeer goed aankan, terwijl 17 procent AI in zulke gevallen helemaal niet inzet.

Menselijke inzet onmisbaar

Ondanks de productiviteitsbelofte van AI blijven menselijke collega’s onmisbaar. Wanneer ontwikkelaars AI-antwoorden niet vertrouwen, raadpleegt 75 procent liever een persoon. Voor kwesties rond beveiliging of ethiek schakelt 62 procent menselijke hulp in, en 58 procent doet dat om iets echt te begrijpen. Dezelfde neiging geldt bij het leren van best practices of wanneer iemand vastloopt.

Hoewel AI dus zelden wordt ingezet voor volledig autonoom programmeren, gebruiken ontwikkelaars het wel graag ter ondersteuning. Zo zegt 87 procent AI te gebruiken als alternatief voor traditionele zoekmachines, bijvoorbeeld om antwoorden te vinden of nieuwe technologieën te begrijpen. Slechts 17 procent gebruikt AI voornamelijk om daadwerkelijk code te genereren. Daartegenover staat 29 procent die dit juist helemaal niet van plan is.

De algemene houding ten opzichte van AI is gemengd. Zestig procent van de ontwikkelaars noemt zichzelf (zeer) positief over AI-tools. Twintig procent is onverschillig of onzeker en nog eens twintig procent is uitgesproken negatief. Bovendien zegt 44 procent AI niet of nauwelijks te vertrouwen, terwijl slechts 31 procent enigszins vertrouwen heeft.

Onlangs bleek uit onderzoek van METR al dat AI-tools er niet voor zorgen dat ervaren ontwikkelaars productiever worden. In tegenstelling tot wat veel ontwikkelaars verwachten (en ervaren), vertraagt het gebruik van AI in de praktijk het ontwikkelwerk juist met 19 procent.