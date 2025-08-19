AWS maakt ontwikkelomgeving Kiro fors duurder

AWS kondigde nieuwe prijzen aan voor Kiro, zijn AI-gedreven ontwikkelomgeving die eerder dit jaar veel aandacht trok. Waar het de dienst aanvankelijk met redelijk ogende tarieven lanceerde, valt de definitieve prijsstelling fors duurder uit. Onder ontwikkelaars leidt dit tot felle kritiek.

Kiro werd in juli geÃ¯ntroduceerd als een fork van Code OSS, de open source basis waarop ook Visual Studio Code draait. AWS positioneert de tool als een AI IDE die werkt op basis van specificaties en taken. Tijdens de lancering werden drie plannen gepresenteerd: gratis met 50 interacties per maand, Pro voor 19 dollar met 1.000 interacties en Pro+ voor 39 dollar met 3.000 interacties. Extra gebruik zou vier cent per interactie kosten. Dat model maakte de tool aantrekkelijk voor zowel hobbyisten als professionele ontwikkelaars.

Kort na de introductie verdween de prijsinformatie en werd een wachtlijst geopend, meldt The Register. De update van vorige week brengt echter een heel ander beeld. AWS maakt nu onderscheid tussen zogenaamde spec requests en vibe requests. Een spec request wordt gebruikt wanneer een taak in Kiroâ€™s gestructureerde workflow wordt uitgevoerd. Vibe requests zijn interacties via de chat, zoals het stellen van vragen of het genereren van specificaties. Volgens AWS weerspiegelt dit onderscheid beter hoe ontwikkelaars de tool gebruiken en helpt het om de kosten voorspelbaar te houden.

In de praktijk blijkt die voorspelbaarheid tegen te vallen. Uit reacties op GitHub en in de Kiro Discord-gemeenschap komt naar voren dat Ã©Ã©n enkele interactie soms meerdere vibe requests kost. Zo meldt een gebruiker dat Kiro voor Ã©Ã©n verzoek al vier tot zes vibe requests in rekening brengt. Voor subtaken rekent AWS bovendien minimaal Ã©Ã©n spec request plus Ã©Ã©n vibe request voor de coÃ¶rdinatie. Het resultaat is dat ontwikkelaars hun maandelijkse limiet veel sneller opgebruiken dan verwacht.

Nieuwe prijstabel

De nieuwe prijstabel bestaat uit een gratis tier met 50 vibe requests, een Pro-abonnement voor 20 dollar met 225 vibe en 125 spec requests, Pro+ met 450 vibe en 250 spec requests, en een Power-abonnement van 200 dollar met 2.250 vibe en 1.250 spec requests. Extra vibe requests kosten vier cent per stuk, terwijl spec requests twintig cent kosten. Voor licht gebruik kan dat volgens ontwikkelaar Antonio Ribeiro al oplopen tot zoâ€™n 550 dollar per maand, terwijl fulltime gebruik richting de 1.950 dollar gaat.

AWS publiceerde zelf een toelichting waarin het bedrijf voorbeelden geeft van hoe requests worden geteld en aankondigt dat er later deze maand dashboards beschikbaar komen waarmee gebruikers hun verbruik kunnen volgen. Daarmee wil het bedrijf transparantie bieden en ontwikkelaars helpen beter te plannen. Toch blijft de kritiek luid, zeker omdat concurrerende tools als Amazon Q, Trae en Windsurf aanzienlijk goedkoper zijn.Â

Voor veel ontwikkelaars voelt de prijsverhoging als een harde tegenvaller. Bovendien zien ze het risico dat kosten onverwacht uit de hand lopen.