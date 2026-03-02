Aanvallen in Midden-Oosten raken AWS-infrastructuur

Amazon Web Services (AWS) kreeg zondag en maandag te maken met een reeks verstoringen binnen zijn cloudplatform in het Midden-Oosten. Dit gebeurde na incidenten bij datacenters in de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. De problemen leidden tot stroomuitval, connectiviteitsproblemen en verminderde beschikbaarheid van diensten in meerdere Availability Zones.

Het eerste incident deed zich zondagmiddag voor bij een AWS-datacenter in de VAE. Volgens informatie die het bedrijf via zijn statuskanalen deelde, werden onderdelen van een Availability Zone geraakt door objecten, wat vonkvorming en brand veroorzaakte. De brandweer besloot daarop de stroomtoevoer naar de faciliteit volledig uit te schakelen om het vuur veilig te kunnen bestrijden. Hierdoor raakten clouddiensten in de regio tijdelijk onbeschikbaar. Dit meldt Bloomberg.

Lokale stroomproblemen

Op maandag bleek dat de impact groter was dan aanvankelijk gemeld. Twee Availability Zones in de VAE zaten zonder stroom, waardoor herstelwerkzaamheden complexer werden en langer duurden. Binnen AWS gaf een verantwoordelijke aan dat het ging om afzonderlijke zones binnen dezelfde regio. Later op de dag meldde het bedrijf dat bij een andere zone sprake was van een lokaal stroomprobleem, los van de oorspronkelijke brand, maar wel binnen dezelfde geografische regio.

AWS rapporteerde in de loop van maandag enig herstel, maar waarschuwde klanten tegelijkertijd dat volledige normalisatie nog meerdere uren op zich kon laten wachten. Gebruikers werd geadviseerd waar mogelijk uit te wijken naar andere AWS-regio’s om de impact op bedrijfsprocessen te beperken. Dat advies onderstreept dat de verstoring niet als kortstondig werd ingeschat.

Naast de problemen in de Verenigde Arabische Emiraten bevestigde AWS dat ook een Availability Zone in Bahrein te maken had met een lokaal probleem in de stroomvoorziening. Eerder werd gesproken over onderzoek naar netwerk- en elektriciteitsstoringen, maar later werd duidelijk dat het daadwerkelijk om stroomuitval ging. Over de technische oorzaak van deze storing gaf het bedrijf geen nadere toelichting.

Amazon gaat niet in op geopolitieke situatie

De incidenten vonden plaats tegen de achtergrond van grootschalige militaire acties in het Midden-Oosten. In dezelfde periode werden verschillende landen in de Golfregio getroffen door raket- en droneaanvallen als onderdeel van Iraanse vergeldingsacties. AWS weigerde desgevraagd te bevestigen of te ontkennen dat er een direct verband bestaat tussen de aanvallen en de problemen bij de datacenters. Reuters vult aan dat het bedrijf ook na herhaaldelijke vragen geen duidelijkheid gaf over een mogelijke relatie tussen de geopolitieke situatie en de verstoringen.

Amazon Web Services levert clouddiensten aan uiteenlopende organisaties in de VAE, waaronder grote financiële en industriële spelers. Wereldwijd beschikt het bedrijf over 123 Availability Zones verspreid over 39 regio’s. Het incident laat zien dat zelfs sterk gespreide cloudinfrastructuur kwetsbaar kan zijn voor fysieke verstoringen in regio’s waar militaire conflicten plaatsvinden, met directe gevolgen voor de beschikbaarheid van digitale diensten.