Interne onrust rond integratie van Grok in GitHub Copilot

De integratie van xAIâ€™s Grok Code Fast 1 in GitHub Copilot verloopt moeizaam. Terwijl GitHub het model presenteert als een nieuwe optie voor codegeneratie, klinkt er intern en extern kritiek over gebrekkige beveiligingscontroles, dwang bij ontwikkelteams en ongepaste associaties rond Grok.

GitHub meldt dat het in samenwerking met Elon Musks AI-bedrijf xAI een nieuw taalmodel toevoegt aan Copilot. Het gaat om Grok Code Fast 1, dat als publieke preview beschikbaar komt voor gebruikers van Copilot Pro, Pro+, Business en Enterprise in Visual Studio Code.

Volgens de officiÃ«le aankondiging wordt de uitrol gefaseerd uitgevoerd. Voor organisaties met Business- en Enterprise-abonnementen moet een beheerder het model eerst activeren in de instellingen. Voor individuele gebruikers volstaat het om Grok Code Fast 1 te selecteren in de modelkiezer. Daarnaast kan het model via Bring Your Own Key worden gebruikt door een eigen API-sleutel van xAI toe te voegen. GitHub geeft tot 2 september gratis toegang, daarna gelden reguliere voorwaarden.

Volledige review

Het model is een uitbreiding van de Grok-familie van xAI, die eerder in opspraak kwam door ongepaste output en controversiÃ«le personaâ€™s. Grok Code Fast 1 is afgestemd op programmeertaken zoals codegeneratie en -aanvulling, en moet daarmee beter aansluiten bij de doelstellingen van Copilot. GitHub benadrukt dat alle partnermodellen worden beoordeeld volgens de Responsible AI-standaarden van moederbedrijf Microsoft en dat Grok Code Fast 1 een volledige review heeft doorlopen, inclusief geautomatiseerde evaluaties Ã©n handmatige tests.

Toch verloopt de introductie niet zonder kritiek. The Register meldt dat er intern grote weerstand bestaat. Eric Bailey, senior designer bij GitHub, stelde op Mastodon dat het model is doorgedrukt met een oppervlakkige beveiligingscontrole. En tegen de zin van een engineeringteam. Volgens hem gaat de beslissing in tegen de waarden van het bedrijf. Hij roept gebruikers op hun onvrede kenbaar te maken via sociale media en ondersteuningskanalen. Dit omdat het management niet zou luisteren naar medewerkers.

Ook in de bredere ontwikkelaarsgemeenschap klinkt kritiek. David Celis, die eerder voor GitHub werkte, schrijft in een publieke discussie dat de focus van GitHub en Microsoft op Copilot ten koste gaat van de gezondheid van het platform. De keuze om Grok op te nemen noemt hij onnodig en beledigend. Voor hem is dit aanleiding om een alternatief platform te zoeken.