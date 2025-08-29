xAI lanceert agentic model

Elon Musks AI-startup xAI heeft donderdag een nieuw model gelanceerd dat zich richt op agentic programmeren. Daarmee zet het bedrijf een stap in een domein dat steeds meer aandacht krijgt binnen de AI-sector.

Het nieuwe model, grok-code-fast-1, wordt tijdelijk gratis aangeboden en is beschikbaar via enkele partners, waaronder GitHub Copilot en Windsurf. Volgens xAI is het model volledig vanaf de basis ontwikkeld met een eigen architectuur en een trainingsset die sterk leunt op realistische pull requests en ontwikkeltaken. Tijdens de ontwikkeling werkte xAI nauw samen met partners als GitHub Copilot, Cursor, Cline, Roo Code, Kilo Code, opencode en Windsurf. Zo werd het model direct getest in agentic workflows.

De technische prestaties vallen vooral op door snelheid. Dankzij prompt-caching behaalt grok-code-fast-1 cache-hit-rates boven de 90 procent en kan het meerdere tool-aanroepen afhandelen voordat de eerste outputregels zichtbaar zijn. Het model ondersteunt een breed scala aan programmeertalen, waaronder TypeScript, Python, Java, Rust, C++ en Go. Het kan uiteenlopende taken uitvoeren: van het opzetten van nieuwe projecten tot het beantwoorden van programmeervragen en het gericht oplossen van bugs.

Scherpe prijsstelling

Na de gratis introductieperiode kiest xAI voor scherpe prijsstelling: 20 dollarcent per miljoen inputtokens, 1,50 dollar per miljoen outputtokens en 2 dollarcent per miljoen cached tokens. Daarmee profileert het model zich als een relatief toegankelijke optie voor dagelijks gebruik.

De lancering past in een bredere trend waarin grote spelers hun AI-hulpmiddelen voor softwareontwikkeling uitbreiden. Microsoft introduceerde in mei tijdens de Build-conferentie GitHub Copilot als volwaardige programmeeragent. CEO Satya Nadella gaf eerder aan dat inmiddels 20 tot 30 procent van de code binnen Microsoft met hulp van AI tot stand komt. Ook OpenAI zette stappen met zijn Codex-agent, die sinds juni beschikbaar is voor gebruikers van ChatGPT Plus.

Op de roadmap van xAI staan varianten van grok-code-fast-1 die multimodale input, langere contexten en parallelle tool-aanroepen zullen ondersteunen. Daarmee positioneert het bedrijf zich direct in het competitieve speelveld waar ook OpenAI en Microsoft zich sterk op richten.