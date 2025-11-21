Copilot vervangt .NET-upgradetool: ontwikkelaars klagen

Microsoft ligt onder vuur in de .NET-community nu het de gratis .NET Upgrade Assistant vervangt door GitHub Copilot App Modernization. Dit is een AI-gestuurde migratietool die alleen werkt met een betaald Copilot-abonnement.

De nieuwe aanpak moet migraties sneller en eenvoudiger maken, maar ontwikkelaars melden dat de praktijk weerbarstig is en dat de vervanger minder betrouwbaar werkt dan de oorspronkelijke tool.

In een blogpost beschrijft Microsoft hoe Visual Studio 2026 en recente builds van Visual Studio 2022 een modernisatieproces kunnen starten via Copilot Chat. De AI-agent analyseert de applicatie, doet voorstellen voor aanpassingen en voert wijzigingen automatisch door.

Microsoft stelt dat migraties hierdoor aanzienlijk sneller verlopen, maar ervaringen uit de community schetsen een ander beeld. In reacties onder de blog meldt een gebruiker dat Copilot tijdens een migratie nuget-packages introduceerde die helemaal niet bestaan.

Een andere ontwikkelaar noemt de nieuwe aanpak minder professioneel en veel minder voorspelbaar dan de oorspronkelijke Upgrade Assistant, die volgens hem een duidelijk en gestructureerd proces bood. Ook worden voorbeelden genoemd waarbij teams honderden uren extra werk kwijt waren aan het herstellen van een mislukte gedeeltelijke upgrade.

Functionaliteit nu achter betaalmuur

De kritiek richt zich volgens DevClass niet alleen op de technische tekortkomingen, maar vooral op het feit dat een eerder gratis beschikbare mogelijkheid nu onderdeel is van een abonnementsmodel. Onder ontwikkelaars leeft de frustratie dat functionaliteit die zij jarenlang zonder kosten gebruikten, nu achter een betaalmuur verdwijnt. Daarbij komt dat het gebruik van de nieuwe tool verplicht gekoppeld is aan Copilot Pro, Pro+, Business of Enterprise. Zonder licentie werkt de modernisatiefunctie simpelweg niet.

Microsoft benadrukt in de blogreacties dat de oude Upgrade Assistant nog wel beschikbaar is in Visual Studio 2026, al staat deze standaard uitgeschakeld. Wie hem wil gebruiken, moet een verborgen instelling inschakelen via het menu Options. De manier waarop de optie is weggestopt, inclusief een prompt die aanmoedigt om Copilot te proberen, wordt niet door iedereen gewaardeerd.

Migratie van .NET Framework naar modern .NET blijft voor veel organisaties een uitdaging, zeker bij toepassingen die afhankelijk zijn van Windows-specifieke componenten zoals COM-objecten, registry-toegang en maatwerkservices. Tijdens Ignite 2025 introduceerde Microsoft Managed Instance for Azure App Service, een dienst die juist bedoeld is om dit soort legacyfunctionaliteit te ondersteunen.

De invoering van Copilot als vervanging van traditionele tooling onderstreept de richting die Microsoft wil inslaan, maar de reacties uit de praktijk laten zien dat AI niet automatisch leidt tot betere of betrouwbaardere ontwikkelervaringen.