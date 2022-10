CircleCI heeft sef-hosted runners geïntroduceerd, die de mogelijkheden van zijn cloudgebaseerde CI/CD-platform verder uitbreiden. Dit moet ontwikkelaars helpen infrastructuurbeheer verder te versimpelen, zodat zij zich meer op hun ontwikkeltaken kunnen richten.

De nieuwe features en integraties brengen de self-hosted runners brengen naar het bestaande cloudgebaseerde CI/CD-platform CircleCI Cloud. De features moeten ontwikkelaars meer security- en automatiseringsfunctionaliteit geven. Uiteindelijk moet dit meer flexibiliteit en veiligheid bieden voor een versimpeld infrastructuurbeheer en betere traceermogelijkheden.

Meer controle over infrastructuur

De self-hosted runners zorgen ervoor dat ontwikkelaars, die bijvoorbeeld in zwaar gereguleerde branches werkzaam zijn, eigenlijk makkelijker hun infrastructuur kunnen kiezen die de verschillende taken afhandelen. Ook geeft het meer controle over deze omgevingen. Dit stelt ze in staat applicaties onder meer voor verschillende architecturen te bouwen en te testen.

Voordelen self-hosted runners

De self-hosted runners bieden gebruikers verschillende mogelijkheden, waarbij automatisering centraal staat. Denk daarbij aan het zelf hosten van de infrastructuur voor de CI/CD pipelines.

Daarnaast wordt het nu mogelijk Docker images voor CI/CD images te specificeren met een enkele regel code in het configuratieproces. Ook geven de toegevoegde features en integraties ontwikkelaars de mogelijkheid deze met op Kubernetes gebaseerde API’s te integreren. Hierdoor kunnen zij dan kortstondige pods die ieder CI/CD-taken uitvoeren aanmaken en verwijderen.

Ook heeft CircleCi voor de self-hosted runners een integratiemogelijkheid ontwikkeld met het platform New Relic CodeStream. Dit platform geeft toegang tot meer observability in de IDE van ontwikkelaars. Hierdoor kunnen zij beter samenwerken op het gebied van CI/CD data, deze specifieke data beter visualiseren en observeren met meer toegevoegde context.

Andere nieuwe integraties binnen het CicleCI-ecosysteem, zijn onder meer voor oplossingen als CircleCI Kubernetes orb, CircleCI AWS-EKS orb en CircleCI Docker orb.

Geïnteresseerden in de functionaliteit kunnen deze nu na registratie direct gratis gebruiken.

