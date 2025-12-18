Zweedse AI-startup Lovable verdrievoudigt waardering naar 6,6 miljard

Het Zweedse Lovable heeft in vijf maanden tijd zijn waardering meer dan verdrievoudigd. De AI-startup heeft nu 330 miljoen dollar opgehaald tegen een waardering van 6,6 miljard dollar. Het bedrijf biedt een vibe coding-tool waarmee gebruikers met tekstprompts volledige applicaties kunnen bouwen.

Lovable kondigde donderdag aan dat het 330 miljoen dollar heeft binnengehaald in een Serie B-financieringsronde onder leiding van CapitalG en Menlo Ventures. Khosla Ventures, Salesforce Ventures en Databricks Ventures deden ook mee, net als andere investeerders. De startup, gevestigd in Stockholm, was in juli nog $1,8 miljard waard na een Serie A-ronde van $200 miljoen.

De groei van Lovable is opmerkelijk snel, zoals TechCrunch illustreert. Binnen acht maanden bereikte het bedrijf namelijk de mijlpaal van 100 miljoen aan jaarlijkse terugkerende omzet (annual recurring revenue, ARR). Vier maanden later verdubbelde dit naar meer dan 200 miljoen ARR. Dat is een tempo dat zelfs in de AI-sector opvalt.

Grote namen als klant

Volgens Lovable worden er dagelijks meer dan 100.000 nieuwe projecten op het platform gebouwd. In het eerste jaar creëerden gebruikers in totaal meer dan 25 miljoen projecten. De nieuwe financiering gaat naar het bouwen van diepere integraties met applicaties van derden en het uitbreiden van enterprise-functionaliteiten. Ook wil Lovable de infrastructuur versterken die nodig is voor complete applicaties, zoals databases, betalingssystemen en hosting.

Bewuste keuze voor Europa

Niet alle geldzaken lopen voor Lovable echter zoals de bedoeling is. In november kwam Lovable namelijk in het nieuws omdat het bedrijf geen btw betaalde. Osika bevestigde dit in een LinkedIn-post en zei dat het bedrijf de situatie zou oplossen. Hij sloot commentaar af waarin werd gesteld dat dit soort belastingen de reden zijn waarom de EU geen goede thuisbasis is voor snelgroeiende startups.

Verder geldt voor Lovable dat het niet in de eigen tak van sport al te gauw op zekerheid kan vertrouwen. De concurrentie in de vibe coding-markt is hevig en fluctueert enorm. Cursor geldt als grote concurrent en strijdt om gebruikers met Lovable. Laatstgenoemde onderscheidt zich door de focus op complete, deploybare applicaties zonder dat gebruikers code hoeven te schrijven.

Lees ook: De onvermijdelijke schrikreflex tegen vibe coding