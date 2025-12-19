OpenAI introduceert GPT-5.2-Codex voor software engineering

OpenAI heeft GPT-5.2-Codex uitgebracht, een nieuwe versie van zijn agentic AI-model voor softwareontwikkeling die zich nadrukkelijk richt op professionele software engineering en cybersecurity.

Het model bouwt voort op GPT-5.2, maar is verder geoptimaliseerd zelfstandig te werken binnen complexe ontwikkelomgevingen. Daarmee positioneert OpenAI Codex niet langer alleen als programmeerassistent, maar als een bredere ondersteunende technologie voor het volledige softwareontwikkelingsproces.

GPT-5.2-Codex is ontworpen om taken uit te voeren die normaal gesproken veel tijd en menselijke coördinatie vergen. Het model kan grote codebases analyseren, aanpassen en onderhouden, terwijl het relevante context compact samenvat om over langere tijd consistent te blijven werken. Dit maakt het geschikt voor refactoring, migraties en andere ingrijpende codewijzigingen die vaak voorkomen in enterprise-omgevingen.

Volgens OpenAI kan het model bestaande applicaties verbeteren zonder nieuwe functionaliteit toe te voegen, bijvoorbeeld door het geheugengebruik te verminderen of de prestaties te optimaliseren.

GPT-5.2-Codex kan meerstapsprocessen uitvoeren

Een belangrijk technisch verschil met eerdere Codex-versies is de verbeterde omgang met lange en complexe taken. Dankzij contextcompactie kan GPT-5.2-Codex meerstapsprocessen uitvoeren zonder de rode draad te verliezen. Ook de integratie met ontwikkeltools en terminals is verder verfijnd, waardoor het model betrouwbaarder functioneert in realistische ontwikkelscenario’s. Daarbij is expliciet aandacht besteed aan betere ondersteuning voor Windows-omgevingen, een veelgehoorde beperking van eerdere AI-ontwikkeltools.

OpenAI benadrukt daarnaast de verbeterde visuele capaciteiten van het model. GPT-5.2-Codex kan screenshots, technische diagrammen en gebruikersinterfaces nauwkeuriger interpreteren en die informatie vertalen naar werkende code. Dit maakt het mogelijk om softwareontwerpen en mockups sneller om te zetten in functionele prototypes, wat vooral relevant is voor teams waarin ontwerp en ontwikkeling nauw samenwerken.

Cybersecurity vormt een centraal onderdeel van de aankondiging. OpenAI stelt dat de vooruitgang in programmeerlogica en redenering zich direct vertaalt naar betere ondersteuning bij beveiligingsonderzoek.

Eerder dit jaar gebruikte een beveiligingsonderzoeker een eerdere Codex-variant om een bekende React-kwetsbaarheid te analyseren. Tijdens dat proces kwamen meerdere nieuwe beveiligingslekken aan het licht, die vervolgens verantwoord zijn gemeld. Volgens OpenAI laten dit soort voorbeelden zien hoe AI kan helpen bij het versnellen van defensief beveiligingswerk, zoals bugdetectie, testen en mitigatie.

Tegelijkertijd erkent OpenAI dat deze capaciteiten ook risico’s met zich meebrengen. Daarom kiest het bedrijf voor een gecontroleerde uitrol. GPT-5.2-Codex is per direct beschikbaar voor betalende ChatGPT-gebruikers via onder meer de Codex CLI en IDE-extensies. Toegang via de API wordt gefaseerd uitgebreid. Daarnaast start OpenAI een uitnodigingsprogramma voor vertrouwde beveiligingsprofessionals, dat gericht is op defensieve toepassingen binnen cybersecurity.

Op benchmarks die realistische softwareontwikkeling meten, zoals SWE-Bench Pro en Terminal-Bench 2.0, behaalt GPT-5.2-Codex volgens OpenAI de hoogste scores tot nu toe. Daarmee onderstreept het bedrijf dat het model niet alleen theoretisch sterker is, maar ook in de praktijk beter presteert bij echte ontwikkel- en beheertaken.