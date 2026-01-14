Anthropic investeert in beveiliging van Python-ecosysteem

Anthropic gaat een tweejarige samenwerking aan met de Python Software Foundation. Het bedrijf investeert in totaal 1,5 miljoen dollar in de beveiliging en verdere ondersteuning van het Python-ecosysteem.

Met deze bijdrage wil de Foundation stappen zetten op het gebied van softwarebeveiliging. En dan met name rond de kern van de programmeertaal en de infrastructuur waarop ontwikkelaars wereldwijd vertrouwen.

Een belangrijk deel van het geld wordt ingezet voor verbeteringen aan CPython en de Python Package Index. De focus ligt daarbij op het beter beschermen van gebruikers tegen aanvallen op de softwareketen.

De Python Software Foundation werkt aan nieuwe, geautomatiseerde methoden om pakketten op PyPI proactief te analyseren, in plaats van pas in te grijpen nadat problemen zijn ontdekt. Door daarnaast een dataset met bekende malware op te bouwen, kan de stichting analysetools ontwikkelen die verdachte patronen sneller herkennen. De verwachting is dat deze aanpak niet alleen voor Python bruikbaar is, maar ook kan worden toegepast binnen andere open source ecosystemen.

De beveiligingswerkzaamheden bouwen voort op de bestaande roadmap van de stichting en worden uitgevoerd door gespecialiseerde ontwikkelaars en beveiligingsingenieurs die zich richten op Python en PyPI. Deze functies worden mede mogelijk gemaakt door financiering van Alpha-Omega, wat de samenwerking tussen meerdere partijen rond open source beveiliging onderstreept.

Ondersteuning van de Python-community

Naast beveiliging gaat een deel van de investering naar het reguliere werk van de Python Software Foundation. Dat omvat onder meer structurele bijdragen aan de ontwikkeling van Python zelf, ondersteuning van de internationale community via subsidies en programma’s, en het beheren van essentiële infrastructuur zoals PyPI. Daarmee krijgt de stichting extra financiële ruimte op een moment dat de afhankelijkheid van Python binnen zowel softwareontwikkeling als data en AI blijft groeien.

Volgens The Register heeft Anthropic zelf ook duidelijke belangen bij een veilig Python-ecosysteem. Het bedrijf biedt een Python SDK aan en maakt gebruik van het deep learning framework PyTorch, dat sterk leunt op Python. Een stabiele en veilige basis voor de taal en haar pakketten is daarmee direct relevant voor de eigen producten en diensten van het AI-bedrijf.

Anthropic breidt Labs-organisatie uit

De aankondiging van de investering viel samen met ander strategisch nieuws van Anthropic, meldt The Register. Het bedrijf breidt zijn Labs-organisatie uit, een interne afdeling die zich richt op het ontwikkelen en testen van experimentele producten rond de mogelijkheden van Claude. In dat kader sluit Mike Krieger, medeoprichter van Instagram, zich aan bij het Labs-team, terwijl ook de productorganisatie wordt opgeschaald om sneller nieuwe toepassingen te ontwikkelen en bestaande diensten verantwoord te laten groeien.

Die gelijktijdige aankondigingen schetsen het beeld van een bedrijf dat zowel inzet op de onderliggende open source infrastructuur als op versnelling van de eigen productontwikkeling. De investering in Python past daarmee in een bredere strategie waarin Anthropic zich positioneert als actieve speler binnen het open source landschap en tegelijkertijd werkt aan het uitbreiden van zijn AI-platform.