Python Foundation weigert forse subsidie

De Python Software Foundation (PSF) trekt haar aanvraag voor een subsidie van 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) van de Amerikaanse National Science Foundation (NSF) in. De organisatie weigert akkoord te gaan met nieuwe subsidievoorwaarden die programma’s rond diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) expliciet verbieden.

De PSF diende in januari 2025 een voorstel in bij het programma Safety, Security, and Privacy of Open Source Ecosystems. Het project moest helpen om structurele kwetsbaarheden in de programmeertaal Python en het bijbehorende pakketplatform PyPI aan te pakken. Het was de eerste keer dat de stichting een aanvraag indiende voor overheidsfinanciering. De aanvraagprocedure, geleid door security developer Seth Larson en adjunct-directeur Loren Crary, vergde maanden van intensief werk en grondige evaluatie.

Na een langdurige beoordelingsronde werd het voorstel uiteindelijk aanbevolen voor financiering. Dat is een prestatie die uitzonderlijk is voor een eerste aanvraag. Toen de PSF echter de definitieve subsidievoorwaarden onder ogen kreeg, ontstonden er zorgen. De stichting zou moeten verklaren dat zij geen programma’s uitvoert of zal uitvoeren die DEI bevorderen.

Trump-regering strijdt tegen woke-programma’s

Die bepaling zou niet alleen gelden voor het specifieke beveiligingsproject, maar voor alle activiteiten van de organisatie. Bovendien behield de NSF zich het recht voor om eerder uitgekeerde bedragen terug te vorderen als de stichting deze voorwaarde zou schenden. Volgens de PSF zou dat een aanzienlijk financieel risico vormen. The Register plaatst de maatregel in de context van het federale beleid van de regering-Trump, dat het gebruik van overheidsfondsen voor diversiteits- en inclusieprogramma’s aan banden legt.

De nieuwe subsidievoorwaarden zijn het gevolg van federale richtlijnen die sinds begin 2025 van kracht zijn en die het gebruik van overheidsfondsen voor initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie beperken. Die regelgeving maakt deel uit van bredere politieke maatregelen waarmee de Amerikaanse regering onder president Trump de invloed van zogeheten woke-programma’s wil terugdringen.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie vormen een vast onderdeel van de missie van de PSF, die zich richt op het bevorderen en beschermen van de programmeertaal Python en het ondersteunen van een diverse, internationale gemeenschap van ontwikkelaars. De organisatie probeerde met de NSF tot verduidelijking te komen en onderzocht hoe andere partijen met soortgelijke situaties waren omgegaan. Een van die voorbeelden was The Carpentries, een non-profitorganisatie voor software- en datatraining, die eerder dit jaar om dezelfde reden haar aanvraag had ingetrokken.

Verraad aan de kernwaarden van PSF

Uiteindelijk concludeerde de PSF dat zij onmogelijk akkoord kon gaan met een verklaring die het uitvoeren van DEI-gerelateerde activiteiten uitsluit. De plaatsvervangend uitvoerend directeur van de programmeer-non-profit, Loren Crary, verklaarde dat het accepteren van dergelijke voorwaarden neer zou komen op een verraad aan de kernwaarden van de stichting en haar gemeenschap.

Ze gaf aan dat het een moeilijke beslissing was, omdat het beoogde project aanzienlijke voordelen zou hebben gehad voor de beveiliging van de open source-gemeenschap. Het plan omvatte de ontwikkeling van geautomatiseerde tools die nieuwe PyPI-pakketten proactief zouden controleren op mogelijke supplychain-aanvallen, in plaats van alleen reactieve beoordeling zoals nu het geval is. De gebruikte technieken zouden ook overdraagbaar zijn naar andere open source-pakketbeheerders, zoals NPM en Crates.io.

Naast de veiligheidsvoordelen zou de subsidie een grote financiële steun zijn geweest. De PSF heeft een jaarlijks budget van ongeveer vijf miljoen dollar en telt veertien medewerkers. De 1,5 miljoen dollar over twee jaar zou de grootste subsidie in de geschiedenis van de stichting zijn geweest. Toch besloot het bestuur unaniem dat de waarden van de organisatie zwaarder wegen dan het geldbedrag.

Volgens Crary heeft de Python-gemeenschap de beslissing breed gesteund, wat volgens haar bevestigt dat de stichting het juiste heeft gedaan. De PSF erkent wel dat het afzien van de subsidie een financiële uitdaging vormt, zeker in een periode van inflatie, dalende sponsoring en economische druk binnen de technologiesector.

De organisatie roept daarom de gemeenschap op om haar werk te blijven ondersteunen, bijvoorbeeld via lidmaatschap, donaties of bedrijfssponsoring. Volgens de stichting is de steun van individuele leden en bedrijven essentieel om het voortbestaan van Python als open source-project te waarborgen en de waarden van inclusiviteit te behouden.

De National Science Foundation kon vooralsnog geen commentaar geven, omdat delen van de Amerikaanse overheid door een aanhoudende shutdown zijn gesloten.