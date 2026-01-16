OpenAI brengt GPT-5.2-Codex via API naar ontwikkelaars

OpenAI heeft een nieuwe stap gezet in de beschikbaarheid van zijn meest geavanceerde programmeermodel door GPT-5.2-Codex toegankelijk te maken via zijn API.

Daarmee komt het model, dat al langer beschikbaar was binnen Codex zelf, nu ook direct binnen handbereik van ontwikkelaars die het willen integreren in hun eigen applicaties en tools. Dit schrijft Neowin.

De introductie van GPT-5.2-Codex volgt op de bredere release van de GPT-5.2-modelfamilie, die volgens OpenAI duidelijke verbeteringen brengt op het gebied van intelligentie en betrouwbaarheid. Binnen die reeks richt GPT-5.2-Codex zich specifiek op softwareontwikkeling. Het model is ontworpen voor agentische workflows waarin AI zelfstandig langdurige en complexe programmeertaken kan uitvoeren, zoals het bouwen van nieuwe functionaliteit, het herstructureren van bestaande code en het opsporen van fouten in grote codebases.

Met de beschikbaarheid via de Responses API wordt GPT-5.2-Codex in feite gelijkgetrokken met de versie die in Codex zelf wordt gebruikt. Ontwikkelaars kunnen het model nu rechtstreeks aanspreken vanuit hun eigen ontwikkelomgevingen en applicaties. Volgens OpenAI is daarbij vooral gewerkt aan betere prestaties over langere tijd, onder meer door efficiëntere omgang met context, en aan een hogere betrouwbaarheid bij grootschalige projecten.

Code genereren zonder menselijke tussenkomst

De ondersteuning voor GPT-5.2-Codex is inmiddels zichtbaar in verschillende populaire ontwikkeltools en IDE’s. Bedrijven achter deze tools geven aan dat het model zich onderscheidt bij langdurig draaiende taken waarbij eerdere modellen moeite hadden om consistent te blijven. In praktijktests is het model ingezet voor extreem omvangrijke projecten Daarbij genereerde en beheerde het dagenlang autonoom code zonder menselijke tussenkomst.

De stap om GPT-5.2-Codex via een API beschikbaar te maken onderstreept de focus van OpenAI op ontwikkelaars en professionele toepassingen. Waar het bedrijf eerdere generaties positioneerde als assistent voor losse programmeerklussen, schuift de rol van dit type modellen steeds verder op richting volwaardige softwareagenten.