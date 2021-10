Microsoft komt met browserversie Visual Studio Code

Microsoft heeft zijn Visual Studio Code (VS Code)-tool in een preview-versie nu ook via browsers beschikbaar gemaakt. Hierdoor hoeven ontwikkelaars straks niet meer de tool te downloaden.

Met de stap wil de techgigant het voor ontwikkelaars makkelijker maken overal en altijd met de tool te kunnen werken. Bovendien, zo suggereert Microsoft, wordt hiermee voorgesorteerd op toekomstige situaties waarbij overal werken met alleen een browser en internetverbinding de norm wordt.

Gebruiksscenario’s

De online versie is volgens de techgigant in een aantal scenario’s zeer handig. Denk hierbij onder meer aan het lokaal bekijken en bewerken van projecten, het snel maken en bekijken van notes in Markdown, het bouwen van client-side HTML, JavaScript en CSS-applicaties in samenwerking met browser tools voor debugging en het bewerken van VS Code op machines waarop de tool lastig te instaleren valt, zoals Chromebooks. Ook kunnen met de online versie zelfs applicaties worden gebouwd op iPads.

Beperkingen browserversie

De via de browser toegankelijke versie va VS Code is wel een lichtgewicht-versie, zo geeft Microsoft aan. Dit betekent onder meer dat de online versie op onderdelen wat beperkter is dan de desktopapplicatie. Zo zijn de terminal en de debugger niet beschikbaar.

Daarnaast zijn de diverse code editing-, navigatie-, en browsingervaringen anders. Deze werken in de online versie met andere programmeertalen. In de nieuwe versie worden talen gebruikt die een file system-, runtime- en compute-omgeving nodig hebben. Online zijn die niet beschikbaar en moeten dus andere talen worden gebruikt.

Ontwikkelaars hoeven niet bang te zijn dat bepaalde extensies in de online versie van VS Code niet meer werken. Volgens de techgigant werken belangrijke extensies als themes, key maps en snippets als normaal. Ook is het mogelijk te schakelen tussen de browser, de desktop en GitHub Codespaces.

Beschikbaarheid

De online versie van VS Code ondersteunt de browsers Edge en Google Chrome. De preview van de online versie van VS Code is beschikbaar op deze locatie.