OpenAI mikt op lang draaiende agents met Ona-overname

OpenAI neemt Ona over, voorheen bekend als Gitpod. Het is een startup waarmee AI-agents in cloud sandboxes draaien in plaats van op lokale pc’s van developers. De deal versterkt Codex, de DevOps-tool van OpenAI. Het geeft de AI-speler de mogelijkheid om agents taken uit te laten voeren die uren of dagen draaien. Dit soort workflow wordt momenteel binnen bedrijven gedomineerd door concurrenten als Anthropic.

Het uitvoeren van meerdaagse AI-codeertaken is vrij slecht geschikt is voor lokale hardware, zeker als het AI-model alle beschikbare resources nodig heeft. Ona lost dit op door de workloads van agents te verplaatsen naar cloud-sandboxes. Deze sandboxes blijven online ongeacht ofo de machine van de ontwikkelaar is uitgeschakeld, waardoor langdurige taken ononderbroken kunnen doorgaan.

Het bedrijf presenteert de cloud ook simpelweg als een snelheidsvoordeel. De sandboxes van Ona maken gebruik van veel imposantere rekenkracht dan doodgewone developers lokaal bezitten, waardoor agents taken sneller kunnen voltooien. Wanneer een taak is voltooid, verwijdert Ona de sandbox automatisch. Die opruimbeurt is een stap die lokale omgevingen vaak overslaan, waardoor inloggegevens of andere gevoelige data blootgesteld blijven.

Ingebouwde beveiligingsmaatregelen

Het platform van Ona kan specifieke applicaties blokkeren, zelfs als ze zijn hernoemd, verplaatst of in een script zijn geplaatst. Het maakt gebruik van hashing om een unieke cryptografische signature te genereren voor elk programma dat beheerders willen beperken. Die signature identificeert een geblokkeerde applicatie, ongeacht de bestandsnaam of locatie. Extra securitymaatregelen voorkomen dat agents bestandssysteempaden lezen die versleutelingssleutels en andere inloggegevens bevatten. Uitgaande verbindingen naar verdachte kwaadaardige servers worden eveneens geblokkeerd.

Codex krijgt een boost voor langlopende taken

OpenAI is niet geheel verrassend van plan om de technologie van Ona in Codex te integreren. De assistent, die al uitgebreide codeersessies ondersteunt via modellen zoals GPT-5.1-Codex-Max, krijgt de mogelijkheid om agenttaken bij Ona langdurig uit te voeren. Gebruikers zullen tijdens deze sessies de voortgang kunnen bekijken en input kunnen geven. Het Ona-team zal samen met het Codex-team de integratie leiden, stellen beide partijen. Dit zal een tegenwicht vormen voor diensten als Claude Code, terwijl het ook de opties van OpenAI uitbreidt voor zakelijke klanten die anders wellicht zouden hebben gekozen voor openbare cloudinfrastructuur om langdurige agents op te draaien, zoals Google’s Gemini Enterprise Agent Platform of Microsoft Agent Framework.

Codex heeft in ieder geval de grens van vijf miljoen wekelijkse gebruikers overschreden. Een grote update eerder dit jaar bracht de assistent verder dan louter het genereren van code, naar bredere ontwikkelingsworkflows, inclusief niet-technische taken. Gezien het relatief beperkte aantal ontwikkelaars is het cijfer van vijf miljoen overigens best indrukwekkend. Een schatting van vorig jaar stelde het aantal wereldwijd op 47 miljoen ontwikkelaars.

De Ona-deal is onderdeel van een reeks aan uitbreidingen van OpenAI. Zo kocht het ook Astral in maart. Ook deze deal was gericht op het versterken van Codex voor Python-ontwikkelaars. OpenAI heeft in 2026 al 6 overnames gedaan, waarmee het in juni van dit jaar bijna het aantal van acht overnames in heel 2025 evenaarde. Hoewel het technisch gezien geen overname is, heeft OpenAI ook de oprichter van OpenClaw aangetrokken om langlopende agent-architecturen te versterken.