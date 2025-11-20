GPT-5.1-Codex-Max kan meer dan een dag coderen

OpenAI introduceert GPT-5.1-Codex-Max. Dit is een agentic coderingsmodel dat ontworpen is voor langdurige en complexe ontwikkelworkflows met zeer grote contextvensters.

Het model bouwt voort op een vernieuwde redeneerarchitectuur die getraind is op taken zoals softwareontwikkeling, wiskunde en onderzoek. Met deze release richt OpenAI zich op hogere snelheid, meer intelligentie en een efficiënter gebruik van tokens gedurende alle stappen van het ontwikkelproces.

Een van de opvallendste vernieuwingen is ondersteuning voor compaction, een techniek die het model in staat stelt om meerdere contextvensters naadloos te beheren en taken uit te voeren die miljoenen tokens omvatten binnen één sessie.

Hierdoor zijn grootschalige refactors, uitgebreide debugrondes en werkcycli van meerdere uren mogelijk. GPT-5.1-Codex-Max is direct beschikbaar binnen de Codex-omgeving in de CLI, IDE-extensie en cloud; API-toegang volgt later.

Het model is getraind op realistische software-engineeringwerkzaamheden. Denk aan het opstellen van pull requests, code reviews, frontend-ontwikkeling en technische Q&A. In vrijwel alle relevante evaluaties presteert het beter dan eerdere modellen. Daarbij is veel aandacht besteed aan een soepele werking binnen Windows-omgevingen en aan een consistente interactie in de Codex CLI.

Dankzij verbeterde token-efficiëntie haalt de instelling voor medium redeneertijd betere resultaten dan de vorige generatie met minder tokens. Voor situaties waarin latentie minder belangrijk is, kan een extra hoge redeneertijd worden gekozen om de kwaliteit van het resultaat verder te verhogen.

Trajecten kunnen langer dan een dag lopen

Compaction maakt het mogelijk om zonder onderbreking door te werken wanneer de contextlimiet in zicht komt. In de Codex-toepassing wordt de sessie automatisch gecompacteerd, zodat de taak coherent blijft en het model zelfstandig kan blijven redeneren. Interne tests laten zien dat het model hierdoor langdurig kan doorwerken en uiteindelijk tot technisch correcte en volledig functionerende oplossingen komt, zelfs in trajecten die langer dan een dag doorlopen.

De veiligheidsmaatregelen zijn eveneens aangescherpt. Door het verbeterde vermogen om langere redeneringen vol te houden, presteert het model beter bij omvangrijke codebases en bij beveiligingsopgaven.

Hoewel GPT-5.1-Codex-Max niet het hoogste cyber-capaciteitsniveau bereikt in OpenAI’s preparedness-raamwerk, is het wel het krachtigste beveiligingsgerichte model dat OpenAI tot nu toe heeft ingezet. De Codex-omgeving werkt standaard met sandbox-maatregelen waarbij het schrijven van bestanden beperkt is tot de projectmap en netwerktoegang standaard uitstaat.

Ontwikkelaars wordt aangeraden deze beperkingen aan te laten om risico’s zoals prompt-injecties te verkleinen. Daarnaast worden alle tool-acties en testresultaten gelogd en is het model bedoeld als aanvullende reviewer, niet als vervanger van menselijke beoordeling.

GPT-5.1-Codex-Max is beschikbaar voor gebruikers van ChatGPT Plus, Pro, Business, Edu en Enterprise binnen de Codex-omgeving. Het vervangt het standaardmodel voor complexe coderingsprocessen en wordt aanbevolen voor alle agentic software-engineeringtaken. Het gebruik buiten Codex of vergelijkbare gecontroleerde omgevingen wordt afgeraden.