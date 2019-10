Hitachi lanceert snellere VSP 5000

Hitachi heeft zijn nieuwe Virtual Storage Platform (VSP) 5000 gelanceerd. De VSP 5000 is een opslag-array, die met een hoge snelheid komt. Het systeem, dat eerder bekendstond als Project Jupiter, kan 21 miljoen input-output-operaties per seconde (IOPS) uitvoeren, met latencies van 70 microseconden.

De hoge snelheid van de VSP 5000 zien we ook terug in de isolatie van fouten en root cause-analyses. Hitachi meldt namelijk dat de VSP 5000 door kunstmatige intelligentie aangestuurd wordt en daardoor fouten vier keer sneller isoleert en root cause-analyses vier keer sneller uitvoert.

Het apparaat kan werknemers bovendien helpen tijd te besparen, door 80 procent van de dagelijkse taken te automatiseren. Daarnaast gaat het slim met data om, dankzij de 7:1 opslagefficiëntie met slimme deduplicatie op basis van geavanceerde machine learning, gecombineerd met compressie, snapshots en thin imaging.

Hoge beschikbaarheid

De VSP 5000 gebruikt hiervoor een PCIe switched-architectuur. Het platform is bovendien bijzonder goed op te schalen. Het systeem is verkrijgbaar met minimaal twee controllers, maar kan opschalen naar twaalf controllers met maximaal 69 PB aan opslagcapaciteit. Dat meldt Forbes.

En dan is het systeem ook nog eens erg betrouwbaar. De beschikbaarheid is namelijk vastgesteld op 99,999999 procent, wat neerkomt op 316 milliseconden aan downtime in een jaar.

De VSP 5000 ondersteunt voor opslag NVMe SSD’s, evenals SAS SSD’s en HDD’s. Op die manier kunnen bedrijven zelf keuzes maken op het gebied van prestaties en opslagkosten. Het systeem ondersteunt zowel flash SSD’s als Optane SSD’s.

Qua verbindingen komt het apparaat met 32 Gbps externe connectiviteit via glasvezel, PCIe scale out en Ethernet.

Hitachi Ops Center

Het VSP 5000-platform wordt – net als de andere opslaginfrastructuur van Hitachi – aangestuurd via de management suite Ops Center. Daarmee wordt infrastructure management optimization versneld.

In het Ops Center krijgen bedrijven een algemeen beeld van IT-datacenter-operaties. Daarnaast is er een operationeel dashboard met daarin de gezondheid van het systeem, de prestaties, capaciteit en events. Dankzij directe toegang tot gedistribueerde Ops Center Analyzer servers kunnen problemen opgelost worden.

De VSP 5000 Series wordt standaard met deze software geleverd.

Lumada

Hitachi heeft ook zijn AI-infrastructuurmanagementoplossing uitgebreid. Deze oplossing, Lumada, was eerder gericht op IoT-applicaties, maar is nu ook beschikbaar voor algemeen gebruik in het datacenter, in de cloud en aan de rand van het netwerk.

Tot slot is Hitachi aan de slag gegaan met een op data georiënteerd model genaamd DataOps. DataOps is een data managament discipline gericht op het verbeteren van communicatie, integratie en automatisering van data flows.