Intel koopt Smart Edge-platform van Pivot Technology Solutions

Intel wil een leider worden in de opkomende markt van edge computing, en zijn nieuwe aankoop moet het bedrijf daarbij helpen. De chipfabrikant heeft namelijk aangekondigd het Smart Edge-platform van Pivot Technology Solutions over te nemen.

Pivotal Technology Solutions is een leverancier van IT-infrastructuur en diensten. Het Smart Edge-platform van het bedrijf is een cloud-native, schaalbaar en veilig platform voor multi-access edge computing (MEC).

Met Smart Edge kunnen enterprises en communicatie service providers cloud-achtige diensten dichterbij hun gebruikers draaien, schrijft Silicon Angle. Dat betekent dat de diensten bijvoorbeeld in het on premise datacenter van een bedrijf kunnen draaien, of op de rand van het netwerk.

Een groot voordeel daarvan is dat er minder latency is. Volgens Intel leidt dat weer tot grotere operationele efficiëntie. Retailers kunnen de technologie bovendien gebruiken om “locatiebewuste, in-store ervaringen” te leveren.

Hardware-verkoop

Het Smart Edge-platform kan al op Intel-technologieën draaien, waaronder op de Intel Xeon Scalable-processors. In de toekomst kan het platform ook op Optane-geheugen, FPGA’s en andere accelerators draaien, aldus de chipfabrikant.

Dat betekent dus dat Intel meer van zijn hardware kan verkopen via het platform. Analist Holger Mueller van Constellation Research stelt tegenover Silicon Angle dan ook dat de acquisitie deels een poging van Intel is om zichzelf te beschermen tegen de dalende verkoop van PC’s, waar zijn chips ook in zitten.

Intel heeft vanwege die dalende verkopen een tweeledige strategie opgezet, stelt Mueller. Het bedrijf werkt actief aan de ondersteuning van 5G-technologie, maar maakt dus ook gebruik van de opkomende edge computing-technologie.

Werknemers naar Intel

Ongeveer 25 werknemers van Pivot Technology Solutions die aan het Smart Edge-platform werkten, gaan na de overname naar de Network and Custom Logic Group van Intel. Dat kan al snel gebeuren, aangezien de overname naar verwachting al binnen enkele weken afgerond wordt.

Ook hebben de twee bedrijven een preferred partner agreement ondertekend. Dat betekent dat Pivot Technology Solutions een geautoriseerde verkoper van het Smart Edge-platform wordt. Daarnaast wordt het een niet-exclusieve Preferred Systems Integrator voor het Smart Edge-platform.