Axis Companion 4 voor videomanagement levert real-time notificaties

Axis wil bedrijfseigenaren voortaan direct op de hoogte stellen als er verdachte activiteit plaatsvindt bij hun bedrijfspanden. Daarom komt de vierde versie van de Companion-software van het bedrijf met real-time notificaties. Ook is systeembeheer op afstand mogelijk gemaakt.

De Axis Companion-software is geoptimaliseerd voor kleine systemen met maximaal zestien camera’s. Daarmee is de oplossing dus erg geschikt voor kleine bedrijven die een oog willen houden op hun gebouwen, mensen en bezittingen.

Mocht er echter iets aan de hand zijn bij een bedrijfspand, dan is het als eigenaar van dat bedrijf belangrijk om dit direct te weten. Zo kan er snel actie ondernomen worden en schade voorkomen worden. Axis speelt daar met zijn Companion 4-software op in.

Video eenvoudig bekijken

De Companion 4-software geeft niet alleen real-time notificaties, maar maakt het ook mogelijk om via een mobiel apparaat of PC toegang te krijgen tot de live en opgenomen video. Gebruikers hoeven daar niet eerst een netwerk of router voor te configureren, maar kunnen direct op de beelden zien wat er aan de hand is.

De beelden kunnen niet alleen op een mobiel apparaat of PC bekeken worden, maar ook via een Apple TV of Android TV. Daar zijn speciale apps voor, waarmee beelden van één of meerdere camera’s tegelijkertijd bekeken kunnen worden. De software biedt hiervoor een gesplitste weergave met beelden van maximaal zestien camera’s.

De Companion 4-software maakt het bovendien mogelijk om meerdere gebruikersprofielen aan te maken, met verschillende rechten. Zijn er dus meerdere mensen die toegang moeten hebben tot de beveiligingsbeelden, dan is dit mogelijk.

Systeembeheer op afstand

Axis Companion 4 maakt ook het systeembeheer eenvoudiger, omdat dit voortaan op afstand kan. Installateurs kunnen daardoor bijvoorbeeld meerdere bewakingssystemen tegelijkertijd monitoren.

Ook is het mogelijk om op afstand systemen opnieuw op te starten of om upgrades te installeren. Daardoor hoeft een installateur niet fysiek langs te komen, wat hem en de bedrijfseigenaar tijd en geld bespaard.