Nvidia werkt samen met Ericsson, Red Hat en Microsoft in 5G-projecten

Nvidia, voornamelijk bekend als producent van grafische kaarten, heeft een samenwerking met Ericsson, Red Hat en Microsoft aangekondigd. De partnerschappen moeten het voor Nvidia mogelijk maken om actief te worden in de 5G-technologie.

Ericsson

Het partnerschap met Ericsson betreft een samenwerking aangaande gevirtualiseerde 5G RAN-netwerken (Radio Access Networks). De samenwerking moet telecombedrijven de mogelijkheid gaan bieden om netwerken van dit type te gaan bouwen met hoge prestaties en efficiëntie. Dit moet leiden tot een snellere en flexibelere invoering van nieuwe Artificial Intelligence- en Internet of Things-diensten. Volgens Jensen Huang, CEO van Nvidia, zou dit het enige software-defined 5G RAN zijn dat tot nu toe is ontwikkeld.

Onder meer augmented en virtual reality-diensten, evenals gaming-diensten in het algemeen zouden met de nieuwe netwerken geleverd kunnen worden. “5G gaat de intelligent edge-revolutie drastisch versnellen”, liet Huang weten.

Red Hat

De samenwerking met Red Hat is gericht op het leveren van software-defined draadloze infrastructuur die draait op OpenShift, het containerplatform van Red Hat. Dit moet AI-applicaties toegankelijker maken op de edge van telecomnetwerken.

Nvidia Aerial is aangekondigd als een software-ontwikkelingskit die telecomproviders moet helpen om deze 5G Radio Access Networks te bouwen. Ook het Nvidia EGX Edge Supercomputing Platform gaat hierin een belangrijke functie vervullen, door organisaties de mogelijkheid te geven om datastromen vanuit bijvoorbeeld fabriekslocaties, inspectielijnen en stedelijke omgevingen te kunnen analyseren en benutten.

Microsoft

Nvidia en Microsoft zullen tegelijkertijd samenwerken om het EGX-platform van Nvidia beter te laten integreren met Microsoft Azure. Dit moet edge-to-cloud computing mogelijkheden naar een hoger niveau tillen. Het doel hiervan is eveneens om organisaties betere controle te geven tot data uit onder meer winkels, productielocaties, opslaglocaties en stedelijke infrastructuur in het algemeen.

Nvidia ziet in de toekomst het grootste computing-project ooit voor zich: “Uiteindelijk zal dit computing zijn op de grootste schaal die we tot nu toe hebben meegemaakt. Biljoenen slimme sensoren zullen met elkaar worden verbonden. Het platform van Nvidia en Microsoft is erop gericht om klanten een end-to-end oplossing te bieden, van de edge naar de cloud,” zegt Huang hierover.