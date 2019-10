Extreme Networks lanceert applicatie voor cloud management

Extreme Networks heeft een applicatie gelanceerd speciaal voor het managen van de cloud. De app, ExtremeCloud IQ, gebruikt machine learning en kunstmatige intelligentie om inzicht in, controle over en automatisering van het netwerk te bieden.

ExtremeCloud IQ is volgens Extreme Networks zelf de eerste end-to-end cloud-managementapplicatie die AI en machine learning gebruikt voor dit doeleinde. De applicatie is op microservices gebouwd en te implementeren in de public cloud, private cloud of on premise.

De applicatie is het resultaat van de overname van Aerohive Networks, die in juni dit jaar werd aangekondigd. ExtremeCloud IQ is namelijk gebouwd op basis van derde generatie cloud-technologie en tools van Aerohive Networks.

3 petabytes per dag

ExtremeCloud IQ verwerkt volgens het bedrijf zelf ruim drie miljoen berichten en events per dag verspreid over de wereldwijde aanwezigheid van regionale cloud-instances. Dat komt neer op 3 petabytes aan data per dag.

De applicatie verwerkt al die data via de native machine learning- en AI-engine, om IT-beheerders vervolgens te voorzien van bruikbare inzichten. Daarbij wordt ExtremeCloud IQ ondersteund door Co-Pilot. Dat is een nieuwe functie waarmee IT-beheerders geld en tijd besparen binnen hun groeiende aantal dagelijkse werkzaamheden.

De Co-Pilot zorgt er binnen de app voor dat IT-beheerders op basis van de verwerkte data ook geautomatiseerde assistentie krijgen bij hun werkzaamheden.

Instant Context

Specifiek levert Co-Pilot ‘Instant Context’-mogelijkheden binnen de ExtremeCloud IQ-applicatie. Extreme Networks implementeerde hiervoor een door machine learning gedreven slim support-chatwindow, die realtime historische informatie verzamelt over een apparaat of klant. Het verzamelen van informatie gaat via input of een drag-and-drop-functie.

Deze mogelijkheden zorgen ervoor dat klanten minder contextuele activiteiten hoeven uit te voeren voor support calls.

Toekomstige functies

De Co-Pilot krijgt in de toekomst nog meer functies. Zo moet de functie op proactieve manier Return Materials Authorizations (RMA’s) automatiseren van ieder infrastructuurapparaat dat volgens de functie niet optimaal opereert. Ook wordt er proactief een vervangingsapparaat gestuurd, waardoor de IT-beheerder geen ingrepen hoeft te doen.

Ook komt er een functie genaamd Auto-DFS, waarmee Dynamic Frequency Selection-kanalen (DFS) binnen een specifiek netwerk gemonitort en vergeleken kunnen worden met overheidsradar.

De twee nieuwe functies moeten begin 2020 verschijnen.