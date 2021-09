Interxion heropent grotere Amsterdam Data Tower (AMS17)

Vier extra verdiepingen maken van AMS17 een imposant datacenter met een oppervlakte van 5500 vierkante meter en een beschikbaar vermogen van 7 megawatt.

Amsterdam Data Tower stamt uit 2016. Sindsdien is de behoefte aan carrier-neutrale datacenterdiensten vanzelfsprekend alleen maar toegenomen. Vandaar dat Interxion de toren (AMS17) de afgelopen tijd heeft uitgebreid. Vandaag is de derde en laatste fase van deze uitbreiding officieel voltooid en heropent het bedrijf de toren.

Meer dan 2000 vierkante meter extra

De uitbreiding van AMS17 is stevig. De vier extra verdiepingen voegen niet minder dan 2048 vierkante meter toe aan de datavloer. Dit staat gelijk aan 2,4 megawat aan extra vermogen. In totaal voorziet de Amsterdam Data Tower in het Amsterdam Science Park in de behoeften van vele honderden klanten. Daarbij draagt AMS17 zijn steentje bij aan de naam Gateway to Europe die Amsterdam Science Park gekregen heeft. Het is namelijk voorzien van een uitgebreid ecosysteem van telecombedrijven, ISP’s en kabelleveranciers.

PlatformDIGITAL

Naast het bieden van meer oppervlakte op de datavloer, betekent de heropening van de Amsterdam Data Tower ook nog iets anders. Het breidt het platform van Digital Realty (moederbedrijf van Interxion) verder uit. PlatformDIGITAL, zoals het platform heet, biedt een wereldwijd datacenterplatform. Je kunt dit zien als een overkoepelende infrastructuur van datacenters, waarbinnen het eenvoudiger is om gedistribueerde workflows effectief en efficiënt te draaien. Het is een samensmelting van het hosten van kritieke infrastructuur en het leveren van interconnectdiensten. Het platform beslaat op dit moment al 290 datacenters, verspreid over 47 metropoolregio’s in 24 landen. Gekoppeld aan de aanwezigheid van andere belangrijke spelers, zoals ISP’s, grote internet exchanges zoals AMS-IX en NL-ix en andere connectiviteitsleveranciers, betekent dit dat klanten toegang hebben tot meer dan 700 providers op PlatformDIGITAL.

Voor Interxion zelf heeft de heropening ook nog een belangrijk voordeel. Er ligt nu een door Interxion beheerde interconnect (door het bedrijf zelf een metroconnect genoemd) tussen Amsterdam Data Tower (AMS17) en Amstel Business Park (AMS18). Deze verbinding zorgt ervoor dat Interxion de colo-faciliteiten van de twee datacenters nog beter met elkaar kan verbinden.