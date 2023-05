Nieuwe SSD is geoptimaliseerd voor gebruik in racks door SI’s, hyperscalers en aanbieders van clouddiensten.

SSD’s die in datacenters ingezet worden, moeten aan bepaalde verwachtingen voldoen. Het gaat dan met name om voorspelbaarheid van prestaties, maar uiteraard ook om het beschermen van de data die erop staat. Dat zijn dan ook de speerpunten van de Kingston DC600M Enterprise.

Voorspelbaarheid van prestaties worden geleverd door de ingebakken Quality of Service. Dit moet zorgen voor consistentie in zaken zoals latency en IOPS, ook als er meerdere typen workloads op de SSD’s gedraaid worden.

Om data te beschermen en beveiligen heeft Kingston hardware-gebaseerde PLP toegevoegd aan de SSD. PLP staat voor Power Loss Prevention. Het houdt in dat er bij stroomuitval geen data verloren gaat. Om ervoor te zorgen dat niemand de data kan stelen, heeft Kingston voorzien in AES 256-encryptie.

Varianten en verdere specs

De Kingston DC600M Enterprise (ook Data Center) SSD genoemd, is beschikbaar in 480GB, 960GB, 1920GB, 3840GB en 7680GB. Hij maakt gebruikt van 3D TLC NAND-flash. Het is een SATA-SSD, meer specifiek SATA 3.0 (6Gb/s). De prestaties van de SSD hangen af van de gekozen variant. Hieronder zie je wat Kingston hier zelf over opgeeft:

Sequentieel lezen/schrijven: 480GB – 560MBs/470MBs 960GB – 560MBs/530MBs 1920GB – 560MBs/530MBs 3840GB – 560MBs/530MBs 7680GB – 560MBs/530MBs

Steady state 4k random lezen/schrijven: 480GB – 94,000/41,000 IOPS 960GB – 94,000/65,000 IOPS 1920GB – 94,000/78,000 IOPS 3840GB – 94,000/59,000 IOPS 7680GB – 94,000/34,000 IOPS

Quality of Service (Latency) (99,999) lezen/schrijven: 480GB – 180/110 uSec 960GB – 3840GB – 200/300 uSec 7680GB – 240/170 uSec



Het opgegeven stroomverbruik van de Kingston DC600M Enterprise ligt tussen 1,3W en 3,6W (van idle tot max. schrijven). De TBW, oftewel Total Bytes Written voor de verschillende varianten zijn als volgt:

480GB – 876TBW, 1 DWPD (5 jaar), 1.66 DWPD (3 jaar)

960GB – 1752TBW, 1 DWPD (5 jaar), 1.66 DWPD (3 jaar)

1920GB – 3504TBW, 1 DWPD (5 jaar), 1.66 DWPD (3 jaar)

3840GB – 7008TBW, 1 DWPD (5 jaar), 1.66 DWPD (3 jaar)

7680GB – 14016TBW, 1 DWPD (5 jaar), 1.66 DWPD (3 jaar)

