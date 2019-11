‘Voorspelbaarheid netwerkprestaties AWS lager dan bij concurrentie’

De netwerkprestaties van Amazon Web Services (AWS) zijn minder voorspelbaar dan die van Microsoft en Google, ook al is het bedrijf het leidende public cloud-platform. Dat blijkt uit de tweede Cloud Performance Benchmark van ThousandEyes.

ThousandEyes bekeek voor het tweede jaar op rij de netwerkprestaties van cloudproviders. Vorig jaar deed het bedrijf dat alleen voor AWS, Microsoft Azure en het Google Cloud Platform (GCP), maar dit jaar werden ook Alibaba Cloud en IBM Cloud onderzocht, schrijft Silicon Angle.

ThousandEyes gebruikt hiervoor gespecialiseerde softwaresensoren in datacentra voor de cloud in 54 landen. Ook kunnen enterprises agents inzetten in hun eigen interne infrastructuur en op de apparaten van werknemers. Al die informatie wordt samengevoegd om een kaart te maken van netwerkpaden waar het verkeer doorheen gaat.

AWS vertrouwt op internet

De Cloud Performance Benchmark toont aan dat er nog altijd belangrijke verschillen zijn tussen de vijf cloudproviders. Zo blijkt AWS erg op het openbare internet te vertrouwen om netwerkverkeer af te leveren en minder op zijn eigen infrastructuur. Daardoor is de voorspelbaarheid van de prestaties van het netwerk lager dan bij de concurrentie.

AWS probeerde die problemen vorig jaar al aan te pakken door de Global Accelerator te introduceren. Daarmee gebruikt het wel een eigen private netwerkverbinding om verkeer af te leveren, in ruil voor betaling. ThousandEyes stelt nu echter dat dit lang niet altijd voor betere prestaties zorgt.

“Er zijn diverse voorbeelden waarbij het internet snellere en betrouwbaardere prestaties levert dan Global Accelerator, of de resultaten zijn verwaarloosbaar”, aldus het rapport. Toch zijn de latency en algehele prestaties wel verbeterd ten opzichte van vorig jaar.

Meeste verbetering bij Google

De meeste verbeteringen waren zichtbaar bij GCP, dat wel zijn eigen infrastructuur gebruikt om verkeer te vervoeren. GCP zag ten opzichte van een jaar eerder een algehele prestatieverbetering van 36,4 procent.

Toch heeft ook GCP nog wat uitdagingen. Zo blijkt het verkeer tussen Afrika en Europa er 2,5 tot 3 keer langer over te doen dan bij andere cloudproviders. De reden is dat het verkeer van GCP eerst naar de VS wordt omgeleid en dus niet de meest directe route neemt.

Microsoft Azure zag een de voorspelbaarheid van zijn prestaties met 29,2 procent verbeteren, ook deels vanwege het gebruik van zijn eigen infrastructuur. In India nam de voorspelbaarheid van prestaties echter met 31 procent af.

IBM en Alibaba Cloud

IBM Cloud en Alibaba Cloud deden dit jaar dus voor het eerst mee aan de Cloud Performance Benchmark. De beide bedrijven deden het goed, en zeker IBM wist prestaties te leveren die vergelijkbaar zijn met de drie grote providers.

IBM heeft bovendien een hybride aanpak voor het leveren van verkeer, waarbij zowel het internet als de eigen infrastructuur gebruikt wordt. Welke van de twee dat is, hangt af van de regio.