Hoe Lidl ‘per ongeluk’ een alternatief voor AWS, Azure en Google werd

Al jaren is er binnen Europa de wens voor een Europees alternatief dat de concurrentie aan kan met Amazon Web Services, Google Cloud en Microsoft Azure. Er zijn wel wat initiatieven geweest en sommige hosters maken wel stappen, maar van een echt alternatief is nog geen sprake. Nu ineens, als een duveltje uit een doosje is daar Schwarz Digits, het IT-onderdeel van de Schwarz Group waar ook de Lidl en Kaufland onder vallen. Wordt dat het Europese alternatief? En is het allemaal wel zo toevallig? Dat bespreken we deze week in Techzine Talks.

Voordat Schwarz Digits de publiciteit zocht hadden we op de redactie nog nooit gehoord van dit onderdeel van de Schwarz Group/Gruppe, het moederbedrijf achter de supermarktketens Lidl en Kaufland met een omzet van 154 miljard euro in 2023.

Schwarz Digits is dan ook een onderdeel dat pas sinds 2023 bestaat en is opgezet vanuit een business unit binnen de Schwarz Group. Het is voornamelijk verantwoordelijk voor het leveren van alle IT-diensten en oplossingen voor de eigen groep, maar inmiddels ook voor derde partijen. Grote namen zoals SAP en Bayern München maken gebruik van diensten van Schwarz Digits.

Schwarz Digits stelt zich te focussen op cloud computing, cybersecurity en AI. Het doet it alles met een duidelijke focus op soevereiniteit. Oftewel het veilig opslaan en verwerken van data binnen de Duitse en Oostenrijkse landsgrenzen. Inmiddels draait Schwarz Digits ook al een serieuze omzet en wordt er fors geïnvesteerd. Zo heeft het bijvoorbeeld een Israëlisch securitybedrijf overgenomen, waarmee het in kaart kan brengen hoe potentiële hackers denken en mogelijk zullen proberen het bedrijf aan te vallen. In Duitsland bouwt Schwarz Digits verder aan zijn klantportfolio en het zoekt inmiddels dus ook voorzichtig de media.

Alles wijst erop dat Schwarz Digits meer ambities heeft en het klantportfolio wil laten groeien. Het is zeker niet ‘per ongeluk’ in deze situatie gekomen, is onze stelling tijdens deze aflevering van Techzine Talks. Luister nu om meer te weten te komen over de haalbaarheid en schaalbaarheid van dit Europese alternatief voor de grote hyperscalers.

