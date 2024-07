De stille revolutie in cloud computing

Er vindt een stille revolutie plaats in de wereld van cloud computing die technologische vooruitgang voor sommigen belemmert en voor anderen juist stimuleert. De oligopolie in de cloud staat wereldwijde technologische innovatie in de weg en creëert een afhankelijkheidsprobleem onder organisaties.

Toonaangevende cloud service providers (CSP’s) zoals Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud Platform (GCP) bieden geïntegreerde diensten aan die een enorme afhankelijkheid creëren. Sinds het midden van de jaren 2010 zijn deze CSP’s de norm geworden zonder universele standaarden. Deze geïntegreerde diensten die vendor lock-in kunnen veroorzaken, maken cross-platform integratie moeilijk. Bedrijven worden gedwongen hun hele digitale toekomst in de handen van één leverancier te leggen.

Recente rechtszaken in de Verenigde Staten, zoals US v. Google, dagen deze machtsconcentratie uit. De drie grootste cloudproviders hebben maar liefst 67% van de wereldmarkt in handen. Deze afhankelijkheid, vermomd als comfort, maakt het voor bedrijven moeilijk om zich een digitale toekomst buiten deze cloudgrenzen voor te stellen.

Ongelijke toegang tot GPU’s

De afhankelijkheid van cloudproviders en de daaruit voortvloeiende lock-in is niet de enige uitdaging in de cloudsector. Met een nieuwe generatie cloudservices, waaronder GPU-as-a-service, belemmeren opgeblazen kosten en beperkte toegang van de hyperscalers AI-projecten voor start-ups. Deze kosten beperken innovatie, vooral buiten de Amerikaanse technische hoofdsteden.

Nieuwe AI-bedrijven hebben het moeilijk door de hoge GPU-kosten. Zelfs als bedrijven hun kosten op andere gebieden verlagen, blijven de prijzen van cloud computing stijgen. Het is belangrijk voor bedrijven om andere opties te onderzoeken met onafhankelijke leveranciers.

De impact van dit GPU-tekort is niet beperkt tot de bedrijfswereld. In sterk gereguleerde sectoren zoals de gezondheidszorg, waar de behoefte aan op AI gebaseerde innovaties het grootst is, vormen de beperkingen op de toegang tot GPU’s een duidelijke uitdaging. De moeilijkheid om te voldoen aan wettelijke vereisten dwingt organisaties ook om te vertrouwen op fysieke GPU’s die worden ingezet in lokale datacenters, waardoor operationele risico’s worden heringevoerd die cloud computing juist had moeten elimineren.

Het GPU-tekort zal verstrekkende gevolgen hebben. Bedrijven hebben moeite om middelen veilig te stellen voor hun eigen AI-innovatie, waardoor het risico van een wereldwijd bedrijf toeneemt. Het is daarom tijd voor de industrie, overheden en investeerders om hun verantwoordelijkheid te erkennen en snel te handelen om de dreigende technologische vertraging af te wenden. Overheden moeten proactieve stappen nemen om een eerlijke GPU-verdeling te garanderen en concurrentie in de cloud- en AI-sectoren aan te moedigen. Ze moeten van cloudproviders eisen dat ze standaarden voor cloudinteroperabiliteit ondersteunen. Door dit te doen, kunnen regelgevende kaders een omgeving creëren waarin kopers en leveranciers de keuze hebben om te concurreren zonder lock-in.

Tip: Vultr stapelt AI/ML, cloud-native en inferencing; GenAI voor iedereen?

De behoefte aan proactieve maatregelen

Het belang van duidelijke regels voor eigendom, overdracht en bescherming van data is duidelijk. Er is echter nog geen oplossing voor dataportabiliteit. Het risico bestaat dat AI een “cloud add-on service” wordt, dus het is belangrijk om een bepaalde cloudinfrastructuur te gebruiken die vrijheid biedt om te kiezen waar hun data worden opgeslagen en hoe de computerbronnen worden beheerd. Samenwerking om open standaarden te ontwikkelen kan de afhankelijkheid van propriëtaire technologieën verminderen en keuze bevorderen.

Datasoevereiniteit is cruciaal omdat het landen controle geeft over hun digitale activa en infrastructuur. Overheden kunnen nationale of regionale cloudinitiatieven ondersteunen als veilige alternatieven om de afhankelijkheid van een paar grote wereldwijde providers te verminderen. Daarnaast kunnen bedrijven proactief open cloudstandaarden ondersteunen. Het is riskant om afhankelijk te zijn van een infrastructuur die je niet bezit. Bedrijven kunnen bijdragen aan een eerlijke en concurrerende markt door onafhankelijke cloudproviders te ondersteunen en deel te nemen aan de ontwikkeling van open standaarden.

De AI-revolutie kan tegen 2030 tot 15,7 biljoen dollar bijdragen aan de wereldeconomie, wat grote gevolgen zal hebben voor onze samenleving. Bedrijven moeten open cloudstandaarden ondersteunen en hun afhankelijkheid van grote cloudproviders verminderen om innovatie te bevorderen en controle te houden over hun digitale toekomst.

Dit is een ingezonden bijdrage van Vultr. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.