Huawei krijgt alweer 90 dagen uitstel op Amerikaans exportverbod

Het Amerikaanse ministerie voor Economische Zaken heeft opnieuw een tijdelijke exportlicentie uitgevaardigd, die bedrijven in de VS toelaat om (beperkt) zaken te blijven doen met de Chinese telecomleverancier Huawei. Zes maanden geleden werd Huawei door de VS op een zwarte exportlijst (‘Entity List’) geplaatst, die handel zonder zo’n licentie verbiedt.

Amerikaanse bedrijven mogen sinds mei van dit jaar geen onderdelen of diensten meer leveren aan Huawei voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Het meest zichtbare gevolg daarvan tot nu toe is de uitblijvende lancering van de Mate 30 Pro in Europa, omdat Huawei de apps en diensten van Google niet op de smartphone mag installeren.

Voor de ondersteuning van bestaande producten vaardigde de Amerikaanse overheid vrijwel onmiddellijk een tijdelijke licentie van 90 dagen uit, zodat huidige leveranciers en klanten van Huawei tijd hadden om zich aan te passen. Die tijdelijke licentie werd drie maanden geleden voor een eerste keer verlengd en dat gebeurt nu opnieuw.

Noodzakelijke verlenging

De Amerikaanse overheid framet de beslissing voor de nieuwe verlenging als noodzakelijk om mobiele netwerkdekking tot in de meest afgelegen gebieden van de Verenigde Staten te blijven garanderen, aangezien Amerikaanse operatoren nog Huawei-hardware gebruiken voor delen van hun netwerkinfrastructuur.

“Met de tijdelijke algemene licentie-uitbreiding kunnen operatoren klanten blijven bedienen in enkele van de meest afgelegen gebieden van de Verenigde Staten, die anders onbereikbaar zouden blijven”, zegt Amerikaans minister van Economische Zaken, Wilbur Ross, in een verklaring.

“Het ministerie [van Economische Zaken] zal de uitvoer van gevoelige technologie nauwgezet blijven volgen om ervoor te zorgen dat onze innovaties niet worden benut door degenen die onze nationale veiligheid zouden bedreigen”, klinkt het verder.

In strijd met vrije markt

Huawei van zijn kant houdt vol dat zijn toevoeging aan de Entity List niets te maken heeft met nationale veiligheid, maar politiek gemotiveerd is. De VS en China zitten al maanden in een escalerende handelsoorlog, waarvan het einde nog niet in zicht lijkt te zijn. De VS verstrengde de houding tegenover Huawei onder het mom dat de Chinese overheid via zijn apparatuur kan spioneren. Daar werd tot op vandaag evenwel nog geen bewijs voor op tafel gelegd.

“Deze acties zijn in strijd met de basisprincipes van vrije marktconcurrentie. Ze zijn in niemands belang, inclusief Amerikaanse bedrijven. Pogingen om de activiteiten van Huawei te onderdrukken, helpen de VS niet om technologisch leiderschap [in 5G] te verwerven “, zei Huawei afgelopen augustus in een reactie op het exportverbod.

Licentie op 5G-technologie

In oktober raakte bekend dat het bedrijf onderzoekt om zijn 5G-technologie in licentie aan Amerikaanse bedrijven beschikbaar te stellen, om zo het verbod te omzeilen. Volgens ZDNet is voorlopig nog geen enkel bedrijf op dat aanbod ingegaan.

Huawei boekte in de eerste negen maanden van 2019 een omzet van 610,8 miljard Chinese yuan, omgerekend een kleine 78 miljard euro. Dat is een stijging van 24,4 procent jaar op jaar. Ondanks dat de druk en sancties vanuit de VS blijven voortduren, is de verkoop volgens het bedrijf hersteld.