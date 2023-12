Huawei verwacht dit jaar een omzet te boeken van meer dan 700 miljard yuan, wat omgerekend zo’n 89,3 miljard euro is. Het zou een jaar-op-jaargroei betekenen van ongeveer 9 procent.

De afgelopen jaren kreeg Huawei te maken met politieke sancties, waardoor bijvoorbeeld westerse organisaties gelimiteerd werden in de toegang tot kritieke infrastructuurtechnologie van het Chinese bedrijf. Dat had financiële gevolgen voor Huawei, maar nu lijkt het bedrijf weer in de lift te zitten.

Dat blijkt uit een nieuwjaarsbericht van voorzitter Ken Hu, waarin wordt uitgegaan van een omzet van meer dan 700 miljard yuan. Dit vertegenwoordigt een aanzienlijke groei ten opzichte van vorig jaar, toen de omzet nog 642,3 miljard yuan bedroeg. Hoewel het nog aanzienlijk minder is dan de 858,8 miljard yuan uit 2019, herstelt het bedrijf nu van de impact van de sancties.

“Dank aan onze partners in de value chain, die ons door dik en dun steunen. En ik wil ook elk lid van het Huawei-team bedanken voor het omarmen van de strijd – voor het nooit opgeven”, aldus het bericht van Hu. “Na jaren hard werk zijn we erin geslaagd de storm te doorstaan. En nu zijn we weer op de goede weg.”

Smartphones

De groei van Huawei werd mede in gang gezet door de smartphonetak. In oktober groeide het aantal verscheepte smartphones jaar-op-jaar 83 procent. Vooral de lancering van de Mate 60-lijn eerder dit jaar zou daaraan bijdragen.

In 2024 wil Huawei dan ook inzetten op de devices-afdeling als een van de activiteiten om verdere groei te realiseren.

