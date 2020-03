‘VS zetten limiet op aantal geleverde chips naar Huawei’

Volgens bronnen van Reuters gaan de VS het aantal chips dat aan Huawei geleverd wordt begrenzen, met de intentie om mogelijkheden tot spionage zo klein mogelijk te maken. Volgens de VS bouwt het Chinese bedrijf daar mogelijkheden voor in zijn toepassingen.

Door nieuwe regelgeving zouden buitenlandse bedrijven die Amerikaanse chips gebruiken een Amerikaanse licentie moeten aanvragen. Alleen dan mogen ze bepaalde chips aan Huawei verstrekken. Op die manier kan Huawei dus ook op indirecte wijze moeilijker aan Amerikaanse hardware komen. Het Chinese bedrijf werd vorig jaar al op een zwarte lijst gezet waardoor het aantal leveranciers van het bedrijf in de VS sterk werd begrensd.

Een van de bronnen meldde dat de maatregel specifiek is gericht op de verkoop van chips aan Huawei door Taiwan Semiconductor Manufacturing. Dat bedrijf is een belangrijke leverancier van chips voor de HiSilicon-divisie van Huawei. Mocht de Amerikaanse president Trump het voorstel ondertekenen, dan zou dat volgens Reuters ook Amerikaanse bedrijven een extra klap kunnen bezorgen, in een toch al vrij uitzichtloze economische situatie vanwege het coronavirus.

Technische specificaties nog onbekend

Het is nog niet bekend welke chips precies onder de licentie gaan vallen. Daarom is het eveneens nog niet duidelijk welke bedrijven en welke hardware precies getroffen zullen worden. Een van de bronnen liet wel weten dat de regel alleen geldt voor geavanceerde chips, niet voor oudere, al op grote schaal beschikbare exemplaren.

“Het is onmogelijk om de gevolgen hiervan te voorspellen totdat we de technische specificaties kennen die van toepassing zijn”, legde Kevin Wolf uit, een voormalig ambtenaar van het Amerikaanse Commerce Department, tegenover Reuters.