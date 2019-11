Intel en MediaTek werken samen aan geïntegreerde 5G chipset

Chipmakers Intel en MediaTek hebben de handen ineengeslagen voor het ontwikkelen van 5G modemchips voor de computers van de toekomst.

De samenwerking werd gisteren aangekondigd en in eerste instantie zullen de twee chipmakers zich focussen op het creëren van laptop chips. Hierbij zal Intel zorgen voor het definiëren van het specificatiedocument, terwijl het Taiwanese MediaTek het ontwikkelen en vervaardigen van de chips op zich neemt.

Lucratieve samenwerking Intel en MediaTek

Hoewel beide bedrijven succesvol zijn op hun eigen gebied, kan de samenwerking voor zowel Intel als MediaTek lucratief zijn. Zo vult de samenwerking met MediaTek het gat dat bij Intel is ontstaan na de overname van hun modemdivisie voor een miljard dollar door Apple eerder dit jaar. MediaTek heeft ook de nodige ervaring bij het produceren van modemchips en wist vorig jaar een omzet van 8 miljard dollar te behalen.

Aan de andere kant is het partnerschap met Intel ook voor MediaTek gunstig. Waar MediaTek vooral bekend staat als chipmaker voor smartphones, is Intel één van de grootste leveranciers van PC-processoren. De collaboratie zou het bereik van MediaTek wereldwijd mogelijk kunnen vergroten.

5G-connectiviteit

Als we het hebben over 5G, hebben we het over en set technologieën die ervoor zouden moeten zorgen dat verbindingen 10 tot 100 keer sneller kunnen verlopen. De komst van 5G-connectiviteit zou hierdoor het digitale landschap behoorlijk kunnen veranderen. Zo zouden ontwikkelaars nieuwe soorten diensten aan kunnen bieden, waarbij het meeste rekenwerk verricht wordt in de cloud en de PC van de gebruiker zelf hierbij wordt ontzien.

Volgens de planning zouden de eerste 5G chips van MediaTek en Intel in 2021 op de markt moeten verschijnen. Verwacht wordt dat deze in eerste instantie verscheept worden met laptops van Dell en HP. Deze twee leveranciers maken overigens ook deel uit van Project Athena van Intel. Het doel van dit initiatief is om het ontwikkelen van efficiënte laptops te stimuleren, die een hele werkdag zouden kunnen overleven zonder de batterij op te laden.