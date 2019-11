Vodafone verhoogt snelheid 4G-netwerk

Vodafone heeft de downloadsnelheid van zijn 4G(+)-netwerk verhoogd naar 350 Mbit per seconde. Dit is een flinke verhoging in vergelijking met de snelheid van 250 Mbit/s die tot nu toe mogelijk was. Bij Hollandsnieuwe, dochterbedrijf van Vodafone, is de downloadsnelheid verhoogd van 150Mbit/s naar 250Mbit/s.

Tweakers meldt dat Vodafone de verandering onder de radar heeft doorgevoerd. Tot nu toe stond op de website van Vodafone altijd een downloadsnelheid van 250Mbit/s vermeld voor 4G, maar sinds enige tijd staat er de nieuwe snelheid op vermeld. Dit gaat wel om een maximum, dus als we op de geschiedenis mogen afgaan ligt de daadwerkelijke snelheid waarschijnlijk een stuk lager.

Hollandsnieuwe, dat gebruikmaakt van het netwerk van Vodafone, lijkt zijn downloadsnelheid dus ook verhoogd te hebben. Voorheen was de maximale downloadsnelheid 150Mbit/s, maar eerder deze maand is dit opgehoogd naar 250Mbit/s. Opnieuw moet hierbij de kanttekening geplaatst worden dat dit een theoretische downloadsnelheid is; de daadwerkelijke snelheid in de praktijk is afhankelijk van de het type telefoon, de locatie van de gebruiker en de drukte op het netwerk op dat moment.

Inhaalactie op concurrenten

De verhoging betekent een stap in de richting van T-Mobile, dat aangeeft dat zijn netwerk een maximale snelheid van 450Mbit/s heeft (gemiddeld is dit echter slechts een 80Mbit/s). Voor een T-Mobile Go-abonnement is de maximumsnelheid 225Mbit/s. De maximale downloadsnelheid van KPN is eveneens 225Mbit/s, waardoor de maximale snelheid van Vodafone op dit moment in ieder geval even hoog als of hoger ligt dan de voornaamste concurrenten, behalve (in theorie) T-Mobile. Het netwerk van Tele2 behaalt eveneens maximaal 225Mbit/, maar die provider stapt binnenkort over op het netwerk van T-Mobile. Vodafone geeft verder niet aan hoe hoog de gemiddelde snelheid ligt, dus of er echt peil te trekken is op de snelheidsverhoging zal nog moeten blijken.