Einddatum van 3G-netwerk bij Odido in zicht

Odido gaat 3G uitfaseren om meer capaciteit vrij te maken voor 4G en 5G. Dat laat het telecombedrijf donderdag weten.

De verouderde technologieën 3G/UMTS/HSPA blijven nog tot tenminste 1 augustus 2026 in de lucht. Odido omschrijft het uitfaseren van 3G als een kans om te verduurzamen. Door “nieuwe innovatieve software” is het in staat sneller de benodigde capaciteit te leveren.

De berichtgeving komt nu al zodat “klanten, partners en andere belanghebbenden” zich tijdig kunnen voorbereiden. De overgrote meerderheid hiervan zal allang klaar zijn voor het uitsterven van 3G.

Anderen sneller

In 2020 sneuvelde 2G al bij het toenmalige T-Mobile, dat nu is omgedoopt naar Odido. Dat was al enigszins aan de late kant. Ook nu is de steun voor 3G langer dan bij anderen. Zo stopte KPN al in 2022 met 3G, terwijl het Belgische Proximus aan het eind van dit jaar het eigen 3G-netwerk offline haalt.

Momenteel schakelt 3G eigenlijk alleen in voor gebruikers van zeer verouderde smartphones of in het zeldzame geval dat het 4G- of 5G-netwerk onbereikbaar is. Omdat deze netwerktechnologie minder security-features dan diens opvolgers heeft, is het vatbaarder voor onder meer Man-in-the-Middle-aanvallen. Het is daarom waarschijnlijk een goede zaak dat 3G offline gaat, ondanks dat sommige apparatuur, zoals energiemeters, erdoor zal stoppen met werken.

