Vodafone stopt in februari met 3G-netwerk

Vodafone stopt op 4 februari volgend jaar officieel met zijn 3G-netwerk. De frequentieruimte wordt daarna gebruikt voor de verbetering van 4G, meldt het telecombedrijf.

Vodafone gelooft dat het de meeste kwaliteitsverbetering op 4G kan bewerkstelligen door de 3G-frequentieruimte “efficiënter” in te zetten. Daarmee wil het bedrijf een stabielere 4G-verbinding tot stand brengen.

De beslissing om te stoppen met 3G werd twee jaar geleden aangekondigd, maar de timing was toen nog niet duidelijk. Sinds eind 2017 verkoopt Vodafone geen abonnementen meer die gekoppeld zijn aan 3G-toestellen.

De grootste uitdaging zat in het uitfaseren van 3G bij bedrijven die voor hun eigen apparatuur nog gebruikmaakten van het netwerk. Volgens Vodafone is er “tijdig actie ondernomen”.

2G werkt nog wel

Vodafone-klanten die nog wel een 3G-toestel in gebruik hebben, kunnen daar gewoon mee blijven werken. Alleen zal de kwaliteit van de verbinding afnemen: die toestellen werken dan alleen nog op het 2G-netwerk. Dat heeft consequenties voor de snelheid van het internet en de audiokwaliteit.

Klanten kunnen bij Vodafone hun toestel laten checken als ze niet zeker weten of ze via 4G verbinding kunnen krijgen. Ook biedt het bedrijf een gratis sim-wisseling aan.

Bedrijven wordt aangeraden om zo snel mogelijk over te schakelen op 4G-apparatuur, als hun activiteiten afhankelijk zijn van snel internet. Dat is in veel gevallen niet zo, onderstreept Vodafone. Veel IoT-oplossingen werken prima via 2G.

Veel telecombedrijven schakelden de afgelopen jaren juist hun 2G-netwerken uit. Vodafone kiest ervoor om 3G uit te schakelen, omdat de meeste 3G-toestellen ook over een 2G-verbinding beschikken. Dat betekent dat zo min mogelijk klanten dadelijk zonder verbinding zitten.