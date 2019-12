Cisco Silicon One moet nieuwe fundering van het internet worden

Cisco lanceert Silicon One: een splinternieuwe chiparchitectuur die ingezet kan worden in de hele netwerkback-end, van routers tot switches. Silicon one moet zo de plaats innemen van de doelgerichte processors die erg goed zijn in specifieke functies maar tegelijkertijd voor complexiteit zorgen door hun unieke architectuur.

Silicon One is de naam van een nieuwe chiparchitectuur van de hand van Cisco. Ingenieurs van het bedrijf sleutelden vijf jaar aan het nieuwe ontwerp en de ontwikkeling kostte de netwerkgigant ongeveer een miljard dollar. De verwachtingen liggen dan ook hoog.

Allegaartje aan chips

Cisco introduceert Silicon One tijdens het ‘Internet fort he Future’-event in San Francisco. De architectuur moet een groot probleem met de huidige netwerkback-end oplossen. Vandaag draait het internet op routers en switches uitgerust met op maat gemaakte processors en accelerators. De chips zijn ontwikkeld precies om tegemoet te komen aan de specifieke uitdagingen die ieder stuk netwerkarchitectuur met zich meebrengt. Een router heeft doorgaans veel rekenkracht nodig terwijl voor een chip een lichte chip met een hoge doorvoercapaciteit volstaat.

Dat betekent dat ontwikkelaars hardware op maat moeten maken van specifieke hardware. De complexiteit die daarmee gepaard gaat, kost volgens Cisco handenvol geld. Voor iedere dollar gespendeerd aan hardware moet een organisatie nog eens 15 dollar uitgeven aan operationele kosten gedurende de levensduur van het toestel.

Eén architectuur voor alles

Eén architectuur voor networking in de breedste zin van het woord kan dat euvel verhelpen. Verschillende toestellen zullen nog steeds verschillende noden hebben, maar als de architectuur achter de verschillende gebruikte chips telkens dezelfde is, gaat de eenvoud van de omgeving er al een stuk op vooruit. Een homogene fundering is essentieel voor de opkomst van een gericht softwareplatform.

Een homogene fundering is essentieel voor de opkomst van een gericht softwareplatform.

Silicon One moet precies die rol vervullen, al gaan daar meteen uitdagingen mee gepaard. De architectuur mag niet gewoon generalistisch zijn en alles kunnen, ze moet minstens even goed zijn in alle specifieke taken die vandaag door custom-chips worden uitgevoerd. Anders zullen de gespecialiseerde designs de bovenhand blijven hebben. “De meeste mensen denken dat zoiets onmogelijk is”, vertelt General Manager van Cisco’s netwerk- en securitybusiness aan The Register. “Ook in onze eigen organisatie.”

Enthousiasme

De eerste Silicon One-chip, de Q100, zou de beloftes echter waarmaken met een verbetering van 10 tot zelfs 20 procent in efficiëntie vergeleken met gangbare switching-hardware vandaag. De chip kan volgens Cisco overweg met meer dan 10 Tbps. Cisco spreelt van twee keer meer bandbreedte en drie keer meer prestaties voor de Q100 vergeleken met alternatieven.

De ambitie van Cisco voor Silicon One is torenhoog. De Cisco 8000 zal een Silicon One-chip aan boord hebben en moet een revolutie starten. De netwerkreus denkt dat de router, het nieuwe IOS XR7-besturingssysteem en de nieuwe architectuur zich zullen ontpoppen tot de fundering van de backbone van het gehele internet voor de komende decennia.

Microsoft en Facebook zouden de cpu al in productie gebruiken, Google, At&T, Comcast en andere grote spelers waren op het evenement present. Toch is het vooral het eengemaakt platform waarmee Cisco hyperscalers moet overtuigen. De snelheidsboost waarmee het bedrijf uitpakt, is niet zo revolutionair als Cisco ons wil doen geloven. Concurrent Broadcom pakte eerder deze week uit met een demonstratie van de StrataXGS Tomahawk 4. De Tomahawk 4-chip haalde een snelheid van 25,6 Tbps. Cisco stipt wel aan dat zijn Q100 de eerste chip is die de 10 Tbps-barrière breekt met een enkele ASIC.