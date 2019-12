Nieuwe 5G-standaarden brengen netwerk naar hoger niveau

3GPP, het collectief voor de standaardisering van telecommunicatienetwerken, heeft een aantal projecten goedgekeurd die 5G naar een hoger niveau moeten tillen. Deze projecten zouden uiteindelijk dan functioneel moeten worden op meerdere platforms en devices.

Release 16 van het collectief moet tegen het midden van 2020 uitkomen, meldt VentureBeat. Onder andere complete end-to-end 5G-systemen en zogeheten “vehicle-to-everything”-communicatie, waarbij voertuigen via 5G communiceren, moeten dan gestandaardiseerd worden.

In release 17, die voor 2021 gepland staat, zijn er meer standaardiseringen aangekondigd. Zo moeten er bijvoorbeeld een aantal verbeteringen om 5G-snelheid en performance te verhogen uitkomen, bijvoorbeeld door dynamic spectrum sharing (DSS), dual 5G, 4G-5G connectiviteit, millimeterwave-beamforming, en het aanleveren van diensten vanuit verschillende zendpunten. Verder wordt de precisie waarmee een locatie gevonden kan worden verbeterd tot op de centimeter.

NR-Light is een project voor release 17 van 3GPP dat 5G compatibel maakt met Internet of Things-apparaten en wearables, maar dan zonder de hoge energievereisten die voor 5G vaak nodig zijn. NR-Light kan downloadsnelheden van 100Mbps en uploadsnelheden van 50Mbps leveren, met slechts het gebruik van 10-20 MHz aan bandbreedte. Dat zou genoeg moeten zijn voor apparaten als IoT-camera’s, bepaalde wearables en industriële IoT-sensoren.

Een hele berg updates

Verder moet release 17 het gebruik van het draadloze spectrum op een aantal manieren verbreden. De nieuwe release zal het ondersteunde 5G-spectrum in de 60GHz-band vergroten. Deze frequentie is eerder al gebruikt met 802.11ad- en 802.11ay- wifFi-apparaten. Het ondersteunen van 5G op die frequenties zou bijvoorbeeld 60GHz wifi XR-headsets makkelijk kunnen laten switchen tussen het streamen van lokale content en netwerkcontent.

De nieuwe versie moet verder ondersteuning bieden voor ‘public safety multicasting’ en ‘venue casting’, wat betekent dat grote aantallen gebruikers in specifieke locaties tegelijkertijd waarschuwingen of andere alerts kunnen ontvangen. Daarnaast moet C-V2Xeen uitbreiding krijgen, om “sidelink”, directe communicatie tussen voertuig en een ander voertuig of apparaat, mogelijk te maken voor voetgangers, fietsers en mensen in andere kleine voertuigen.