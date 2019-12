Nieuwe IBM-batterij gebruikt zeewater als bron van mineralen

IBM meldt dat het een nieuw batterijontwerp heeft waarbij geen kobalt nodig is, maar waarbij de nodige mineralen uit zeewater worden gehaald. Binnen ongeveer een jaar moet het eerste volledig werkende prototype van de batterij worden gepresenteerd.

Er is volgens Reuters nogal een race gaande over wie er als eerste een altrnatief vindt voor het metaal Kobalt, wat steeds duurder wordt, en dus steeds onaantrekkelijker als grondstof. Het commerciële ontwerp moet in samenwerking met de onderzoeksdivisie van Mercedes-Benz, electrolyte-leverancier Central Glass en batterijleverancier Sidus uiteindelijk tot stand komen.

Batterijproducenten zijn naarstig op zoek naar een manier om het gebruik van kobalt te verminderen in batterijen, met name als het gaat om lithium-ion-batterijen. De verwachting is dat de explosieve markt voor elektrische voertuigen een tekort aan het metaal gaat opleveren, binnen afzienbare tijd. Kobalt wordt vooral gevonden in Congo.

IBM claimt dat het nieuwe ontwerp energiezuiniger is dan de gangbare lithium-ion-batterijen, en bovendien zou de productie goedkoper gaan worden. Ook de oplaadtijd zou minder lang zijn dan bij lithium-ion-technologie.

Kwantum computing

Big Blue meldde verder dat het bedrijf gaat samenwerken met de Universiteit van Tokio, om innovatie op het gebied van kwantum computing te bereiken. De samenwerking met de universiteit omvat het gebruik van IBM Q System One, het kwantumsysteem van IBM dat is bedoeld voor wetenschappelijke doeleinden.

Reuters meldt dat dit de eerste kwantumcomputer in Japan zal zijn. IBM zet dan ook flink erop in om de eerste te zijn die kwantum computing commercieel levensvatbaar maakt. Google en Microsoft zijn de grootste concurrenten van IBM in de strijd om uiteindelijk kwantum computing voor onder andere artificial intelligence (AI) en scheikundige doeleinden geschikt te maken.