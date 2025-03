IBM ontslaat in nieuwe ontslagronde weer duizenden medewerkers

IBM wijst in een mogelijke nieuwe ontslagronde in de Verenigde Staten weer duizenden medewerkers de deur. Onder meer het IBM Classic Cloud IaaS-portfolio verliest wellicht een kwart van het totale medewerkersbestand.

Big Blue zet opnieuw het mes in zijn activiteiten en gaat weer veel medewerkers ontslaan, bericht The Register op basis van bronnen. Hoewel het exacte aantal ontslagen nog niet bekend is, zou het gaan om duizenden medewerkers.

Deze groep zou zich tegen eind april van dit jaar minstens drie keer per week op een IBM-kantoor moeten melden. De getroffen medewerkers zouden, volgens de bronnen tegenover The Register, hierop streng door hun managers worden gecontroleerd.

Ontslagacties IBM

Het is niet bekend of het echt een nieuwe ontslagronde betreft, of dat de teams van oudere producten worden verkleind. Ook kan het zijn dat de mogelijke nieuwe ontslagen voortvloeien onderdeel vormen van recente ontslagrondes die de Big Blue uitvoert in het kader van zijn ‘Resource Actions’ (ontslag)-processen door Return-to-Office-maatregelen en interne Co-Location-vereisten.

De ontslagen zouden vallen op de locaties Raleigh in North Carolina, in de stad en staat New York, Dallas in Texas en in Californië.

Classic Cloud-portfolio zwaar getroffen

Met de ontslagen zou volgens bronnen nu ook het Classic Cloud IaaS-portfolio van het bedrijf worden getroffen. Dit portfolio, dat voortbouwt op dat van het overgenomen SoftLayer, zou voor IBM een doelwit zijn voor personeelsreducties. Ongeveer 10 procent van het medewerkersbestand zou naar de uitgang worden gedirigeerd.

Teams binnen dit portfolio die waarschijnlijk worden getroffen, houden zich onder meer bezig met consulting, cloudinfrastructuuraanbiedingen, verkoopactiviteiten.

Op het hogere corporate-niveau zouden teams worden getroffen die zich bezighouden met sociale verantwoordelijkheid en medewerkers die rapporteren aan de IBM CIO en aan interne systemen werken.

De activiteiten van IBM’s Classic Cloud zouden daarnaast massaal naar India worden overgeheveld.

Legacy-producten onder vuur

IBM lijkt van plan meer het mes te zetten in het personeelsbestand van legacy-producten. Onlangs maakte het tijdens zijn jaarlijkse dag voor investeerders bekend dat het niet langer de resultaten van zijn Hybrid Platform & Solutions- en Security-producten en diensten bekend gaat maken. Dit betekent dat ook hiervoor binnenkort medewerkers ontslagen kunnen verwachten.

Vorige week werden nog ontslagen aangekondigd voor de marketing- en communicatie-afdeling van Big Blue.

Lees ook: Overname HashiCorp door IBM goedgekeurd door Britten