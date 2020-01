Klanten kunnen NetApp Keystone uitproberen voor definitieve koop

Keystone, de hybride storage van NetApp, kan door klanten effectief uitgeprobeerd worden on-premise voordat ze definitief een investering maken. Dat werd gesteld door George Kurian, CEO van het bedrijf, in een interview.

Kurian stelde dat het prijsmodel van Keystone duurder zou uitpakken dan de aankoop van kapitaalgoederen (capex), dus Keystone zou volgens hem het beste passen bij klanten die “NetApp willen uitproberen voordat ze een grotere toezegging doen”.

Keystone zorgt voor een service- en management-framework in de NetApp Data Fabric hybrid cloud en multicloud storage. Data Fabric stelt klanten in staat gebruik te maken van NetApp-storage on-premise evenals via de drie belangrijkste public clouds, en om consistente datamanagementdiensten tussen de twee te kunnen gebruiken.

De betalingsregeling houdt in dat klanten voor NetApp-hardware on-premise kunnen betalen via een abonnementsmodel, waarbij ze alleen betalen voor de opslagcapaciteit die ze daadwerkelijk gebruiken. Kurian vertelde aan TechTarget dat klanten die ervoor kozen om dit te doen, de hardware binnen een standaard doorlooptijd van “een paar weken” zouden ontvangen en vervolgens een minimumverplichting van een jaar zouden hebben, waarvoor ze elk kwartaal of elke maand zouden worden gefactureerd.

Abonnement als try-out

Het abonnementstarief voor on-premise of in de cloud zou “ongeveer hetzelfde” zijn, zei Kurian, afhankelijk van het niveau van de prestaties en de capaciteit, hoewel hij er ook aan toevoegde dat het goedkoper zou zijn om NetApp-hardware te kopen als een capex-aankoop.

“Wat we tegen klanten zouden zeggen is dat NetApp beschikbaar is in de cloud als je het op korte termijn wilt gebruiken. Maar wie NetApp on-premise wil uitproberen voordat hij of zij een grotere verplichting aangaat, kan dat doen door te betalen op basis van een abonnement”, stelde Kurian. “Als een branche niet gereguleerd is, kun je dingen doen in de publieke cloud. Als het wel gereguleerd is, moet je on-premise werken”, aldus Kurian.