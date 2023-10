NetApp en Equinix introduceren samen de nieuwe Bare-Metal-as-a-Service (BMaaS)-dienst NetApp Storage on Equinix Metal. Met de dienst kunnen bedrijven profiteren van een rekenkracht-, netwerk- en storage-infrastructuur in combinatie met snelle interconnectie met public clouddiensten.

NetApp Storage on Equinix Metal combineert rekenkracht, netwerkcapaciteit en storage met Equinix Meta bare-metal servers en low-latencyconnectiviteit met de drie grote cloudspelers, Microsoft Azure, Google Cloud en AWS.

De dienst is een strategische uitbreiding op de bestaande NetApp Cloud-strategie en is een stap naar een verderee hybrid-multicloudervaring.

Klanten hadden al eerder de mogelijkheid NetApp-clouddiensten af te nemen op basis van Equinix bare-metal servers, zoals NetApp Cloud Volumes ONTAP.

Voordelen BMaaS-dienst

Belangrijke voordelen van NetApp Storage on Equinix Metal zijn onder meer een geïntegreerde oplossing waarbij NetApp Storage volledig met de Equinix Metal-serverinfrastructuur is geïntegreerd. Dit biedt een full stack-ervaring voor file-, block- en objectstorage, rekenkracht en networking-as-a-service binnen een enkel abonnement.

Klanten kunnen met de BMaaS-dienst zelf bepalen hoe zij hun hybrid (multi)cloud-ervaring vormgeven, waarbij ze de controle houden over hun data in een low-latency, high performance omgeving. Of dit nu on-premises, in de cloud of in een hybride omgeving is en voor alle drie de grote public cloudomgevingen.

Daarnaast biedt de dienst betere prestaties voor veelvragende workloads en kunnen zij naar wens de capaciteit en de vereiste prestaties op- en afschalen.

NetApp Storage on Equinix Metal kan worden beheerd via een enkele portal dat gebruikers duidelijke controle en inzichten biedt over hun data, waar die zich ook bevindt. Het geautomatiseerde Equinix Metal provisioning-platform zorgt verder voor een versimpelde uitrol en beheermogelijkheden.

Security en Equinix IBX-datacenternetwerk

Verder is NetApp Storage on Equinix Metal voorzien van de beste securityfunctionaliteit die data versleutelt en beschermt tegen onder meer ransomware. Bovendien zijn de Equinix International Business Exchange (IBX)-datacenters, waarin de dienst wordt gehost, voorzien van de meest up-to-date fysieke en omgevingsbescherming voor het beveiligen van de data van klanten.

De BMaaS-dienst is straks beschikbaar in alle Equinix IBX-datacenters. Sinds juni 2023 heeft de datacenteraanbieder wereldwijd 250 Equinix IBX-datacenters in 71 metro-regio’s met 26 Equinix Metal-locaties.

NetApp Storage on Equinix Metal is as-a-service leverbaar via NetApp’s Storage-as-a-Service (STaaS)-programma NetApp Keystone. De dienst kan als single tenant of dedicated worden afgenomen en wordt aangeboden, geprijsd, gefactureerd en ondersteund via een enkel contract.

Lees ook: NetApp geeft zijn hybrid cloudomgeving Blue XP security-upgrades