Equinix neemt Packet over voor avontuur in de network edge

Equinix, operator van data centers, heeft de start-up Packet gekocht voor een move naar de edge computing-markt. Packet levert hosted bare metal servers; Equinix wil met de acquisitie zijn eigen bare metal aanbod gaan verbeteren.

De bare metal servers van Packet geeft klanten de mogelijkheid om alle lagen die boven de daadwerkelijke serverlaag komen, zelf te beheren. Volgens Equinix zijn dit soort ‘schone lei’-aanbiedingen vooral geschikt voor het Internet of Things (IoT) en edge computing.

“Door het overnemen van Packet maken we het gemakkelijker voor ondernemingen om naadloos multicloud-oplossingen te implementeren bij Equinix en meer waarde te halen uit onze rijke ecosystemen en wereldwijde interconnectieplatform,” zegt Sara Baack, chief product officer van Equinix, over de overname.

Naadloze aansluiting

Volgens Baack is zijn de oplossingen van Packet naadloos in te passen in het cloud-neutrale model van Equinix zelf. De strategie om bedrijven flexibel te laten zijn in het uitrollen en gebruiken van digitale infrastructuur moet zo verder gevorderd raken. Aan de andere kant ziet Packet de overname als de ideale kans om een drastisch vergrote footprint te creëren in de datacenterwereld, aangezien Equinix nogal een vinger in de pap heeft.

“We zijn Packet in 2014 gestart met een visie om de volgende golf in cloud te herdefiniëren, met een focus op de distributie en automatisering van de fundamentele infrastructuur”, stelt Packet CEO Zachary Smith. “Dit sluit perfect aan bij de strategie van Equinix om ondernemingen te helpen bij de implementatie van nieuwe digitale architecturen op een groeiend aantal edge-locaties.”