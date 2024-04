Eurofiber en Equinix maken het eenvoudiger om elkaars datacenters direct met elkaar te verbinden. Elk Equinix IBX datacenter kan on-demand verbinden met het software-defined DCspine-netwerk van Eurofiber.

Beide partijen maken het sneller en goedkoper om interconnectiviteit te regelen. 95 datacenters in beheer van Eurofiber Cloud Infra zijn al innig met elkaar verbonden op basis van DCspine. Nu is de connectie met Equinix Fabric van tevoren geregeld. Hierdoor is het niet meer nodig om gebruik te maken van dark fibers (ongebruikte kabels die te huren zijn).

Equinix Fabric biedt Equinix-gebruikers een virtuele verbinding met hun klantenbestand, waarbij deze partijen zich niet druk hoeven te maken om de fysieke infrastructuur. De connectiviteit is via een portal te beheren, zodat bijvoorbeeld port-gebruik optimaal is.

Eenvoudige connectie, zelfs tussen Chicago en Rotterdam

Elisabeth Hankeln, Managing Director bij Eurofiber Cloud Infra, stipt aan dat het nog nooit zo eenvoudig was om een directe verbinding te regelen tussen Equinix Chicago en het SmartDC datacenter in Rotterdam.

Hoewel Equinix een wereldwijd netwerk aan datacenters bezit, zijn ze niet in elke regio even uitvoerig bezet. In Nederland zijn er naast meerdere locaties in Amsterdam enkel datacenters in Enschede en Zwolle. Er zijn geen Belgische of Luxemburgse datacenters van Equinix. Eurofiber heeft juist een zeer uitgebreid netwerk in de regio. Charles Bonnaire, Business Development Manager – Interconnection bij Equinix, ziet dat de samenwerking de reikwijdte van Equinix aanzienlijk vergroot. “Deze samenwerking onderstreept onze toewijding aan innovatie en het voldoen aan de evoluerende eisen van een abonnementsgebaseerd digitaal landschap.”

