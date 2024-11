Einde Equinix bare metal IaaS-dienst in zicht

Equinix stopt in juni 2026 met zijn ‘Metal’ Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-aanbod. Het bedrijf geeft aan zich op andere domeinen te willen focussen.

Door te stoppen van zijn Metal IaaS-aanbod wil Equinix zich naar eigen zeggen tegenover The Register focussen op andere terreinen dan het aanbieden van bare metal-opties. De focus komt darabij meer te liggen op diensten rondom colocatie-, interconnectie- en hyperscalediensten.

Bovendien is er tegenwoordig veel meer te verdienen aan andere diensten, zoals datacentercapaciteit voor AI-diensten. Door andere diensten te stoppen komt hiervoor meer ruimte vrij in de datacenters en colocaties. Daarnaast zou het ook kunnen dat de bare metal-diensten verliesgevend zijn. Investeringen in dit soort hyperscale (cloud)diensten zijn vaak groot, zonder dat daarvoor snel omzet uit kan worden behaald, schrijft The Register verder.

Beschikbaar sinds 2020

Met bare metal IaaS-diensten kunnen bedrijven cloudachtige hyperscale-functionaliteit krijgen via eigen servers in datacenters of in colocaties. Via Equinix Metal konden klanten hun workloads overal via de gehuurde Arm- en x86 -servers uitrollen waar de datacenter- en colocatie-aanbieder met datacenters of colocaties aanwezig is.

Daarbij konden zij profiteren van de dikke infrastructuur van Equinix om al hun diensten met hoge snelheid af te leveren. Vooral dit laatste zag Equinix als een mooie bijkomstigheid bij het leveren van zijn colocatiediensten.

Equinix Metal bestaat sinds 2020 toen de datacenter- en colocatie-aanbieder de start-up Packet kocht en diens diensten onder eigen naam ging vermarkten. Huidige klanten van de Equinix bare metal-dienst Metal kunnen de dienst voorlopig nog zoals altijd blijven gebruiken.

Steeds minder bare metal IaaS-diensten

Dat Equinix nu met zijn bare metal IaaS-dienst stopt staat niet op zichzelf. Nu hyperscalers als Microsoft, AWS en Google zelf wereldwijd datacenters opzetten, is het voor bedrijven vaker goedkoper en makkelijker de (cloudgebaseerde) IaaS-diensten van deze aanbieders af te nemen.

Eerder al stopten ook techgiganten als Cisco, HPE en ook VMware met het aanbieden van eigen bare metal hyperscale-diensten aan hun klanten.

