ACM: Providers moeten in het buitenland ook 4G aanbieden

Voor telecomaanbieders is roaming binnen de Europese Unie (EU) niet langer een melkkoe. Sind juni 2017 kan je binnen de EU gewoon uit je bundel bellen, sms’en en mobiel internetten. Toch zijn er providers die proberen de kosten te drukken door bijvoorbeeld een slechtere verbinding te leveren.

Voorheen betaalde je de hoofdprijs als je durfde te bellen, sms’en of internetten in het buitenland. In sommige landen is dat nog steeds het geval maar sinds juni 2017 is dit binnen de EU goed geregeld, je nationale bundel is in principe geldig in de hele EU. Telecomproviders rekenen die buitenlandverbruik (roaming) met elkaar af.

Voor de telecomproviders is het goedkoper wanneer je hun eigen netwerk gebruikt dan wanneer je het netwerk van een buitenlandse provider gebruikt, omdat ze dan een andere provider moeten betalen. Om die kosten te drukken bedenken ze soms creatieve oplossingen, waar de ACM nu een stokje voor steekt.

Een van die creatieve oplossingen is door in het buitenland geen 4G aan te bieden, maar slechts 3G of zelfs 2G. Als je als gebruiker een hele trage verbinding hebt, zal je geen GB’s aan data kunnen verstoken, dus zijn de kosten voor de provider lager.

De ACM zegt nu, dat mag niet meer. De provider moet onder dezelfde voorwaarden mobiel internet aanbieden binnen de EU dan in het land waar het abonnement is afgesloten. Beschikt je nationaal over een 4G-bundel, dan moet je die in Duitsland, Spanje of Frankrijk ook hebben. Uiteraard geldt dit alleen als het netwerk ook beschikbaar is, in sommige landen is nog geen volledige 4G-dekking.

Sta je echter midden in Berlijn, Parijs of Barcelona, dan mag je er vanuit gaan gewoon 4G-dekking te hebben. De ACM noemt geen specifieke providers, maar geeft ze vier weken de tijd om dit op te lossen. We weten uit ervaring dat Tele2 deze praktijken actief toepast. Van andere providers weten we het niet zeker.