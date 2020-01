NTT lanceert nieuwe wereldwijde datacenterdivisie

NTT lanceert een nieuwe wereldwijde datacenterdivisie, genaamd Global Data Centers. Hierin worden de bedrijven e-shelter, Gyron, Netmagic, NTT Indonesia Nexcenter, RagingWire gebundeld, evenals een aantal andere datacenterleveranciers die eerder actief waren onder het NTT Communications-merk.

De divisie heeft meer dan 160 datacenters in meer dan twintig landen en regio’s. Ryuichi Matsuo, Executive Vice-President van de nieuwe divisie, zegt dat het gemak voor klanten toeneemt. “Met één partner voor hun wereldwijde datacenterbehoeften is het voor klanten gemakkelijker om hun zakelijke doelen te bereiken. Dat kan in een tijd waarin de cloud enorm groeit en datagebruik zorgt voor een toenemende vraag naar datacentercapaciteit. Daarom brengen we onze wereldwijde datacenteractiviteiten onder in één entiteit die een complete set van datacenteroplossingen en -diensten biedt, die inspelen op de klantvraag.”

Meer concurrentiekracht

Courtney Munroe, Group Vice-President of Global Telecommunications Research van IDC, stelt dat de lancering van de nieuwe datacenterdivisie van NTT zorgt voor meer concurrentiekracht. Het bedrijf is sterk aanwezig in belangrijke stedelijk gebieden overal in de wereld, en met de nieuwe divisie moet die aanwezigheid geconsolideerd worden. Volgens Munroe is het belangrijkste aspect dat NTT een unieke combinatie biedt van end-to-end mogelijkheden, waaronder networking en carrier-netwerkverbindingen, hybrid-cloudmogelijkheden en lifecycle-managementservices.

Klanten hebben in de datacenters toegang tot een set technologieoplossingen (met datacenter- en netwerkinfrastructuur en applicaties) evenals lifecycle-services (denk aan consultancy en fit-out services tot beheer) en end-to-end managed services. De wereldwijde aanwezigheid van NTT Ltd. ondersteunt end-to-end oplossingen met de flexibiliteit die klanten kunnen benutten om hun kritische IT-workloads over verschillende locaties te verdelen.



De nieuwe divisie wordt geleid door Ryuichi Matsuo en heeft vier regio’s: Noord- en Zuid-Amerika, Azië/Pacific, EMEA, en India. In de EMEA-regio biedt NTT locaties in Londen, Amsterdam, Frankfurt, Berlijn, München, Wenen, Zürich, Madrid en Johannesburg.