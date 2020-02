Ericsson presenteert nieuwe toepassingen voor 5G-platform

Door het afgelasten van het Mobile World Congress presenteerde Ericsson in Londen een uitbreiding op zijn 5G-platform en een aantal producten voor mobiele netwerkcontrole. Onder meer Artificial Intelligence (AI)-functies zijn onderdeel van de aankondiging.

Network Intelligence, Energy Infrastructure Operations en Omni Network Channel zijn nieuwe Ericsson-producten die moeten helpen om aan bepaalde nieuwe eisen van netwerkapparatuur te voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vermindering van de CO2-uitstoot en hogere capaciteit in het algemeen.

3 nieuwe oplossingen

Network Intelligence is een oplossing die een stabielere werking van mobiele netwerken mogelijk moet maken, evenals het verminderen van kritische incidenten met tot 35 procent. Dit gebeurt door middel van AI, waardoor er geautomatiseerd geanticipeerd kan worden op fouten, en die ook geautomatiseerd opgelost kunnen worden. Als er toch onverhoopt een fout optreedt, moet de dienst het probleem binnen maximaal vijf minuten na de data-acquisitie oplossen.

Verder is er Omni Network Channel, wat is bedoeld voor eenvoudige navigatie en zelfhulpfuncties. Het platform is ontworpen om de gebruiker eveneens verbeterde netwerkprestaties en snellere probleemoplossing te bieden. Daarbij moet deze oplossing het makkelijker maken om technologieën als 5G te implementeren, en worden mobiele netwerkoperatoren vanuit Omni Network Channel ondersteund bij de ontwikkeling van vaardigheden van hun personeel.

De derde oplossing is bedoeld voor energiebeheer en is genaamd Energy Infrastructure Operations. Deze oplossing maakt gebruik van AI en data analytics om het energieverbruik in volledige netwerkinfrastructuren te optimaliseren. Met name in de energie-efficiëntie van draadloze netwerken kunnen de grootste besparingen worden gerealiseerd. Ook moet er een grotere operationele efficiëntie mogelijk worden door het vermijden van inspecties ter plekke, wat uiteindelijk eveneens leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot.