Mobile World Congress officieel geannuleerd

De GSMA heeft besloten het Mobile World Congress officieel te annuleren. Dat heeft de organisatie laten weten. De officiële reden voor het afzeggen van het evenement is het Corona-virus.

De afgelopen week ontstond een soort domino-effect, toen het ene na het andere bedrijf bekendmaakte niet deel te nemen aan het jaarlijkse event. Ondanks dat deze bedrijven eerder hadden toegezegd, standruimte hadden gekocht en waarschijnlijk ook al vliegtickets, hotels en eventpersoneel hadden geboekt.

De bedrijven hebben de afweging gemaakt of het verstandig is om deel te nemen aan een groot evenement waar ook veel Chinezen aan deelnemen, die mogelijk ook uit gebieden komen waar besmettingen voorkomen. De techbedrijven durven het niet aan om hun personeel en topmanagers bloot te stellen aan dit risico. Ze slaan dan liever een jaar over.

LG was een van de eerdere fabrikanten die zich terugtrok. Dat zorgde er mogelijk voor dat meer bedrijven gingen onderzoeken was verstandig is. Ericsson was één van de belangrijke annuleringen. Ericsson is samen met Nokia en Huawei een van de belangrijkste merken achter het Mobile World Congress. Nadat Ericsson annuleerde liet Nokia duidelijk doorschemeren te twijfelen en annuleerde vervolgens. Daarnaast begonnen telecomproviders zich langzaam af te melden.

De organisator van het MWC is de GSMA. Dit is een vereniging van fabrikanten en telecomproviders, waarvan het bestuur wordt gevormd door 25 grote telecomproviders. Bij het afhaken van de telecomproviders was duidelijk dat er verdeeldheid was binnen de GSMA. Er zou nog geprobeerd zijn om Barcelona de noodtoestand te laten uitroepen, zodat het GSMA zich kon beroepen op een verzekering die de kosten kan dekken. De lokale overheid liet weten dat hier geen sprake van is, want in Spanje zijn vrijwel geen Corona besmettingen, sowieso niet in Barcelona.

Uiteindelijk is nu toch besloten om het hele evenement af te blazen, wat ongetwijfeld de nodige kosten gaat opleveren. Veel van de 100.000 bezoekers die elk jaar komen hebben hun vliegtickets en hotels al betaald. Die kosten zal het GSMA niet vergoeden. Het zal ook ongetwijfeld zorgen voor ongenoegen bij deze mensen.

Het annuleren is met het oog op de gezondheid van mensen wellicht de juiste keuze. Al vermoeden we dat de complete annulering van het evenement meer voortkomt uit het gebrek aan partners. De leegstand was in hal 2 en 3 inmiddels opgelopen tot zo’n 50 procent. De waarde van het evenement was nog maar minimaal.

Opvallend is overigens wel dat op dit moment de ISE plaatsvindt in Amsterdam, waar ook een internationaal publiek op afkomt. Ook vindt binnenkort de RSA-conferentie plaats en de Auto Salon in Geneve. Hoewel de ISE en RSA wat kleiner zijn, is de Auto Salon in Geneve zo’n zeven keer groter dan het MWC. Toch regent het hier nog geen afmeldingen.

Volgend jaar zal Mobile World Congress hoogstwaarschijnlijk terugkeren in Barcelona, al is het nog even afwachten hoe deze situatie zal worden afgewikkeld.