‘5G ondersteunt in 2023 een fractie van mobiele verbinding’

Van de totale hoeveelheid mobiele connecties in 2023 zal 10,6 procent gebruikmaken van 5G, waarmee het een fractie van het mobiele dataverkeer ondersteunt. Die prognose doet Cisco in zijn Annual Internet Report.

Over 5G wordt al een aantal jaar gesproken, op meerdere plaatsen vinden ook al tests plaats. 5G heeft immers de potentie om verandering te bewerkstelligen. Cisco wijst bijvoorbeeld op het gegeven dat het meer dynamische mobiele infrastructuren mogelijk maakt, waar kunstmatige intelligentie (AI)- en Internet of Things (IoT)-toepassingen gebruik van kunnen maken. Denk hierbij aan smart cities en zelfrijdende auto’s.

De prognose van Cisco gaat er nu vanuit dat tegen 2023 net geen 11 procent van de mobiele verbindingen 5G ondersteunt. De gemiddeld 5G snelheid ligt tegen die tijd wel beduidend hoger dan de huidige gemiddelde mobiele connecties, merkt Cisco op. Het bedrijf rekent op een gemiddelde 5G-snelheid van 575 megabit per seconde, wat 13 keer sneller is dan de huidige mobiele connectie.

Adoptie mobiel dataverkeer

Daarnaast komt Cisco met een aantal andere voorspellingen rond mobiel dataverkeer. Zo zou over drie jaar 45 procent van alle apparaten een mobiele verbinding hebben. Het kan dan gaan om 3G en lager, 4G, 5G of Low Power Wide Area (LPWA). Van de verbindingen loopt 14,4 procent via LPWA. Verder is 55 procent van de devices aangesloten via wifi.

Cisco voorziet verder dat over drie jaar meer dan 70 procent van de bevolking wereldwijd een mobiele connectie heeft. In dit geval gaat het om 2G, 3G, 4G of 5G.

Overigens wordt 5G ook al getest in Nederland. KPN doet bijvoorbeeld een proef met de verbindingsstandaard op de 700 MHz-frequentie. T-mobile voert vergelijkbare tests uit.