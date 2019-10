T-Mobile gaat 5G testen in Nederland

T-Mobile heeft een landelijke testvergunning gekregen voor 5G op de 700 MHz-frequentie. De testvergunning geldt voor een jaar. De provider begint vanaf 2 oktober met het testen van het mobiele 5G-netwerk op deze frequentie in het gehele land.

T-Mobile ontving daarnaast een regionale testvergunning van het Agentschap Telecom voor het testen van 5G op de gehele 700 MHz-frequentie in Den Haag en omgeving. Deze vergunning is twee maanden geldig. Het Agentschap Telecom doet zelf ook metingen tijdens de testen.

Met de testvergunningen kan de provider nu al testen hoe het mobiele netwerk en de apparatuur samenwerken met 5G op de 700 MHz-frequentie, vertelt netwerkstrateeg Richard Marijs van T-Mobile. “Zo worden de dekking en prestatie van deze frequentie voor mobiele diensten onderzocht en wordt gekeken naar hoe dit zich gedraagt in stedelijk- en buitengebied en op de Noordzee.”

De 700 MHz-frequentieband wordt al sinds 2002 gebruikt voor het uitzenden van digitale televisie. De frequentieband is dus niet nieuw.

Testen in Den Haag

T-Mobile test vanaf oktober haar netwerk op de 5G 700 MHz-frequentie in Den Haag. In die stad werkt het al samen met de gemeente. Eerder werden daar al drie 5G testlaboratoria geopend. Door die samenwerking wordt Den Haag de eerste stad van Nederland die volledig over kan gaan op 5G.

T-Mobile wist eerder ook al een 5G-verbinding op te zetten met een smartphone. Dit was met een OPPO Reno 5G in het 5G Field Lab in het hoofdkantoor van de provider in Den Haag. Via de verbinding werd een maximale downloadsnelheid van 890 Mbps tot stand gebracht.

Volgend jaar wordt 5G naar verwachting pas echt uitgerold. Daar moet eerst de eerste 5G-frequentie voor geveild worden, wat dus de 700 MHz-band is. Het kabinet maakte eerder al bekend dat in ieder geval drie telecomproviders frequenties kunnen gaan kopen en gebruiken. Daar is T-Mobile er waarschijnlijk één van.