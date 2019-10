KPN test 5G op 700 MHz-frequentie

KPN heeft aangekondigd dat het begonnen is met het landelijk testen van 5G op de 700 MHz-frequentie. Het bedrijf kreeg daar een vergunning van een jaar voor.

KPN begon zijn test begin oktober en doet dat met een verbindingscapaciteit van 2 x 10 MHz, schrijft Tweakers. De tests vinden plaats op de 700 MHz-frequentie, waar volgend jaar veilingen voor zijn. Die frequentie kan nu al gebruikt worden voor 5G, omdat het eerder voor het uitzenden van digitale televisie werd gebruikt. De infrastructuur bestaat dus al.

T-Mobile kondigde begin deze maand aan dat het op 2 oktober ook begon met het testen van 5G op de 700 MHz-frequentie. De provider heeft daarvoor dezelfde vergunning gekregen als KPN, en ook de vergunning van T-Mobile is een jaar geldig.

De testvergunningen stellen providers in staat om nu al te testen hoe het mobiele netwerk en de apparatuur samenwerken met 5G op de 700 MHz-frequentie.

Andere frequenties

KPN test niet alleen 5G op de 700 MHz-band, maar is ook bezig met tests op andere frequenties. De provider wist bijvoorbeeld een verbinding op te zetten op de 3,5 GHz-band tussen proeflocaties in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. De 3,5 GHz-band wordt in 2022 pas beschikbaar.

KPN voerde bovendien tests uit met diverse telefoons die geschikt zijn voor 5G. Het gaat om de Samsung Galaxy S10 5G, de Huawei mate 20 X en de Oppo Reno 5G. Bij die test werd een downloadsnelheid van 1,3 Gbit/s gehaald. Het is niet duidelijk met welke telefoon dat was.

Binnenkort wil de provider ook op de 26 GHz-band in Amsterdam gaan testen. Met deze frequentie moeten zeer hoge snelheden mogelijk worden, maar wel met een beperkt bereik. Wanneer de frequentie in Nederland beschikbaar wordt, is onbekend.

Infrastructuur

Ondertussen werken diverse providers ook aan de infrastructuur voor 5G. KPN maakte in april bekend hiervoor een multivendor-beleid voor te hanteren. Er kunnen dus toepassingen en oplossingen voor de netwerken komen van meerdere leveranciers.

Daarbij scherpt het bedrijf zijn security-beleid voor vaste en mobiele netwerkleveranciers wel aan. Op die manier moet de vitale infrastructuur goed beschermd worden.