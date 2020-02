Nieuwe hardware moet Intel naar voorhoede 5G-leveranciers brengen

Met nieuwe hardware en software, waaronder een nieuwe 10nm system-on-chip voor draadloze basisstations, hoopt Intel een aanzienlijke stap te zetten op de markt van 5G. De chipfabrikant wil met de nieuwe generatie hardware een veel grotere partij worden in het opzetten van een 5G-netwerk.

De Intel Atom P5900 is de chip waarmee de fabrikant wil inspelen op de vraag naar chips die gebruikt kunnen worden voor draadloze basisstations om die weer te gebruiken als lokale draadloze netwerken. Die technologie is volgens velen een belangrijk aspect voor het uitrollen van een 5G-netwerk voor providers, aangezien dergelijke chips een grote invloed hebben op de snelheid van het internet. De P5900 zou alle concurrenten moeten inhalen, waardoor Intel dé partij wordt waar providers aankloppen.

Het Zweedse Ericsson en het Chinese ZTE Corp zullen volgens Intel dit jaar al gebruikmaken van de nieuwe chips, daarna moeten ook andere grote partijen volgen. Intel heeft als doel gesteld wereldwijde marktleider te worden in 2021 als het gaat om draadloze basisstations.

Xeon

Afgezien van de introductie van de Atom P5900, komt Intel ook nog met een tweede generatie Xeon Scalable CPU’s. Deze chip, eveneens gebruikt in 5G-netwerken, is volgens Intel ruim veertig procent beter in vergelijking met de eerste generatie (teruggerekend naar performance per dollar), waarmee het ‘de snelste Xeon in de geschiedenis’ is.

De tweede generatie Scalables is al in gebruik genomen door onder andere Amazon en Microsoft, zo laat Intel weten. De chips zijn volgens de fabrikant uitermate krachtig in vergelijking met de concurrentie als het gaat om workloads die met AI te maken hebben.